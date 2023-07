Scafati. I primi echi dalle opposizioni consiliari (video)

Primo consiglio comunale del terzo mandato Aliberti, Michele Grimaldi e Francesco Carotenuto si presentano. Per una maggioranza che prova a essere forza di governo stabile per Scafati, deve esistere un’opposizione democratica e progressista pronta a rappresentare i bisogni della cittadinanza. Grimaldi, ex candidato sindaco del centrosinistra democratica a trazione PD, e Carotenuto, ex candidato del movimento civico formato da Scafati Arancione e la rete Free, dopo il risultato elettorale hanno voglia di continuare un percorso politico sulla scorta di quanto prodotto negli ultimi mesi ferventi.

Il ruolo delle opposizioni

Ora c’è bisogno però anche di occupare un ruolo istituzionale ben preciso a disposizione della cittadinanza e a controllo della maggioranza, come spiega Michele Grimaldi, alla sua terza esperienza in assise.

Carotenuto

New entry in consiglio comunale Francesco Carotenuto, che dopo aver sfiorato l’assise nel 2019 per una manciata di voti non nasconde emozione ed entusiasmo per l’inizio di un nuovo percorso. Al centro dell’agenda dei prossimi anni dell’arancione il controllo delle attività amministrative, ma soprattutto la costruzione continua di proposte a partire da associazioni e cittadinanza attiva.

Il servizio è di Alfonso Romano