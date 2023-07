Palma Campania. Lutto, si è spento lo stilista Vito Aramo. Amante della musica, dell’arte e della poesia.

Visionario

È mancato all’affetto dei suoi cari, e a quello degli amici, un personaggio apprezzato da tante generazioni, lo stilista Cavaliere Vito Aramo, capostipite di una famiglia di imprenditori del settore dell’abbigliamento di lusso. Vito Aramo si è spento nella sua abitazione di Palma Campania, un personaggio apprezzato da tanti.

L’arte degli abiti da sposa

Fin da ragazzo, Vito Aramo aveva dimostrato uno speciale rispetto per l’arte, la poesia, la musica, osservata in tutte le sue infinite declinazioni. Ma la sua vera dote la mise a disposizione per la creazione di abiti da sposa, la sua avventura nel mondo della moda comincia molto presto e man mano si è andata ad affermare.

E’ stato un commerciante molto attivo lasciando in eredità ai figli un brand conosciuto oramai in tutto in tutto il mondo. Il suo nome rimarrà per sempre nel cuore e nella mente di tante coppie che si sono legate in matrimonio con i suoi outfit. Fu un autentico amante della poesia e della musica e frequentò assiduamente tutte le manifestazioni che si tenevano in Campania. Era amico di musicisti, scrittori e autori di poesia e testi. Amato e ben voluto da tutti.

I funerali

I funerali si svolgeranno oggi 14 luglio a Palma Campania. Alla famiglia, ai figli e a quanti hanno conosciuto Vito Aramo le condoglianze personali e si tutta la redazione di Agro24.

Aldo Severino