Sarno. Ruba in chiesa il denaro delle donazioni

Sgomento per il furto subito ai danni della parrocchia del Santuario Maria Santissima delle Tre Corone. Circa 1.500 euro di donazioni rubati da un individuo residente a San Valentino Torio e che negli scorsi giorni si sarebbe addirittura presentato in parrocchia per confessarsi, oltre a chiedere un aiuto economico.

Il fatto

Ieri mattina, poco dopo le 9, un uomo a volto scoperto si è introdotto nei locali per compiere il furto, ignaro probabilmente della presenza di videosorveglianza a registrare il tutto. Dalle immagini, al vaglio ora dei militari della locale stazione dei carabinieri, si vede nitidamente come l’uomo abbia agito tranquillamente entrando nelle sale parrocchiali, compiendo il colpo e inserendo il tutto all’interno del proprio zainetto. Da ulteriori ricostruzioni, pare addirittura che l’uomo, pochi giorni prima, si sia rivolto al parroco, don Roberto Farruggio , chiedendo ed ottenendo un piccolo aiuto economico, a cui è seguito un momento di confessione.

Un caso quanto mai singolare ma già ad un punto di svolta, visto che il giovane da informazioni avute in quel momento sarebbe residente a San Valentino Torio, territorio setacciato in queste ore dalle forze dell’ordine.

Lo sdegno di Don Roberto

Don Roberto Farruggio, che ieri compiva gli anni e si è visto rovinare la festa da questo episodio, ha parlato di «un grande danno per l’intera comunità parrocchiale », impegnata in tantissimi progetti a difesa dei soggetti fragili, dai bambini agli anziani e non solo. La speranza è che ci siano presto buone notizie, con la restituzione di una somma veramente importante per una comunità pronta a perdonare il gesto scellerato.

Indignazione

Indignazione è arrivata anche dalla classe politica locale: «Un gesto vile e da condannare, ai danni di una comunità sempre pronta ad aiutare il prossimo a partire dal grande lavoro di don Roberto Farruggio, a cui va la nostra totale solidarietà come Comune. Entrare in un luogo sacro e macchiarsi di tale crimine è un gesto ingiustificabile – ha dichiarato l’assessore Eutilia Viscardi -. La miseria e la disperazione sta crescendo a dismisura ed è destinata presto a scoppiare. Me ne rendo conto parlando con tanti cittadini che aspettano piccoli sussidi come se fossero la vera chiave di volta delle proprie vite. La criminalità sta crescendo di pari passo alla povertà. Ripeto che non è giustificabile, ma come istituzioni abbiamo il dovere di riflettere per dare risposte all’intera comunità».

Alfonso Romano