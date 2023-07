Corbara. Ritorna la suggestiva Calata dell’Angelo (video)

Il 16 luglio è una data importante per la cittadina di Corbara. Torna, infatti, la tradizionale e suggestiva Calata dell’Angelo che attira nella piccola cittadina dei Monti Lattari migliaia di fedeli e semplici visitatori. Evento ritenuto di interesse regionale e strettamente legato alla leggendaria vita di Erasmo, secondo le maggiori fonti, vescovo di Antiochia, vissuto nel III secolo e morto a Formia a seguito delle persecuzioni.

La discesa

Ed è proprio a questo santo (secondo la leggenda salvato più volte da un angelo) compatrono con San Bartolomeo apostolo e la Madonna del Rosario, che il figurante su un cerchio in ferro, collegato a robuste funi, utilizzato dai boscaioli per trasportare i tronchi, percorre sospeso circa 150 metri, partendo dall’eremo, sovrastando fino a 50 metri di altezza con la folla che ascolta le tredici strofe delle “stazioni” quasi come nella Via Crucis.

Le stazioni

Durante la declamazione delle “stazioni”, l’angelo, scelto con non poche emozioni tra i corbaresi volontari, invoca protezione anche per i tanti corbaresi, esperti taglialegna, che nei secoli scorsi, erano spesso lontani per mesi dal paese. L’evento termina, liberando la tensione con la toccante discesa nella piazza del borgo Sala.

Altro evento in programma è “Corbara e il Corbarino”, che seguirà a ruota la Calata e si terrà, nei vicoletti del caratteristico centro storico del paese. La sagra, viene organizzata dalla Pro loco. Un evento per rendere il giusto merito all’eccellente pomodorino di Corbara che i visitatori potranno degustare in tutte le “salse”.

Il servizio è di Aldo Severino