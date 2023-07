Salerno. Luigi Musella direttore artistico della XI edizione della Notte Bianca

Luigi Musella direttore artistico della XI edizione della notte Bianca Salerno 2023. È stato un grande successo. Per il secondo anno consecutivo, Luigi Musella ha avuto il compito di curare la direzione artistica dell’XI^ Edizione della Notte Bianca Salerno 2023.Nato a Melito di Napoli 34 anni fa, Musella è sempre stato un grande appassionato di musica.

Una scelta di Artisti vincente che hanno visto migliaia di persone giungere a Salerno da ogni dove, nella due giorni organizzata dalla FeNAILP in sinergia con la Confesercenti, la Confcommercio e con il patrocinio della Regione Campania, della Scabec, della Provincia di Salerno, Unioncamere Campania, Camera di Commercio di Salerno, Comune di Salerno, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Fondazione della Cassa di Risparmio Salernitana e della Fondazione della Comunità Salernitana.

Ci racconta la scelta degli Artisti e la Sua sensazione per la Manifestazione.

“Non è stato facile, mettere assieme un cast come quello messo in essere per questa edizione, afferma Musella, la formula adottata da sempre dagli organizzatori, come quella della contemporaneità dell’esibizione degli artisti sui palchi installati nell’isola pedonale di oltre tre chilometri, è stata devo dire, ancora una volta vincente.

Quello che si è visto sabato nella prima serata, nell’ isola pedonale invasa da migliaia di famiglie, mi è stato riferito che è uno spettacolo unico per la zona orientale, simultaneamente nelle aree dei palchi abbiamo registrato la presenza di migliaia di persone.

A Mercatello, dove si sono sempre esibiti artisti degli anni 70/80, ho voluto continuare a mantenere questo cliché, ho visto il pubblico cantare con i DIK DIK i loro successi e non vi nascondo l’emozione che ho provato quando ho ascoltato l’Isola di Wigth cantata anche dai tanti giovani presenti.

Ho voluto che fosse BOBBY SOLO con la sua Band a concludere la serata di P.zza Monsignor Grasso (ore 2,00), in quanto, era la prima volta che partecipava alla manifestazione, e anche perché, con il suo Rock and Roll, avrebbe, come è successo, galvanizzato anche a notte fonda i suoi tanti fans presenti.

A Pastena il pubblico si è divertito con i comici di Made in Sud ALESSANDRO BOLIDE e CIRO GIUSTINIANI e si sono entusiasmati per il grande concerto di PUPO. Quest’anno, ho voluto dare spazio anche a giovani Rapper Salernitani molto bravi come come ZENO – THA FURY – DAVE PRINCE – HENRY SANTAN che hanno fatto da apripista al grande concerto del Maestro ENZO AVITABILE che è stato come sempre eccezionale

Domenica poi nel Centro Storico della città, avevo diverse scelte da fare e alla fine ho optato per FRANCESCO SARCINA e le sue “LE VIBRAZIONI” che hanno effettuato un grande concerto. Anche qui vedere Piazza Portanova e soprattutto il corso Vittorio Emanuele strapieno di persone non è una cosa di tutti i giorni.

Cosa si muove dietro un evento del genere?

E’ una macchina importante che parte da mesi e mesi di lavoro, per questa Edizione, abbiamo avuto il ritorno importante quello di Vincenzo Russolillo grande professionista e leader nel mondo dell’organizzazione di Eventi (Casa Sanremo – Nastri d’Argento – David di Donatello ecc) abbiamo lavorato in ottima sinergia e il risultato è sotto gli occhi di tutti.

Qualcuno ha ipotizzato che sia ora di cambiare modulo all’evento.

Chi chiede ciò, non credo che sia un addetto ai lavori, un evento che da undici anni porta a Salerno, nella due giorni, migliaia e migliaia di persone, che giungono non solo dalla provincia di Salerno o dalla Regione Campania ma anche da altri luoghi d’Italia (alberghi e B&B sold-out) dove dà l’opportunità a tantissime attività commerciali di poter incassare qualche euro in più, secondo il mio punto di vista non va cambiato e attenzione a ricordarsi quello che da sempre dice il vecchio: “Chi lascia la strada vecchia per quella nuova, sa quella che lascia ma non sa quella che trova”.