Sarno. Finanziati quasi 3 milioni per Vallone San Sebastiano

Sarno. In arrivo 2 milioni e 970 mila euro per i lavori di messa in sicurezza del vallone San Sebastiano

Finanziati quasi 3 milioni per Vallone San Sebastiano In arrivo 2 milioni e 970 mila euro per i lavori di messa in sicurezza del vallone San Sebastiano. L’intervento è stato finanziato dal Ministero dell’Interno, attraverso i fondi del PNRR, per mitigare il rischio idrogeologico del vallone San Sebastiano sulla collina del Saretto.

Le parole di Canfora

“Siamo orgogliosi di aver ottenuto tale finanziamento – dichiara il Sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora – che è il risultato di un lavoro di programmazione e sinergico tra l’Amministrazione e l’ufficio comunale del Pnrr a cui va il mio ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto. Il nostro lavoro continua in quanto attendiamo l’approvazione di altre progettualità. Gli interventi per il Vallone San Sebastiano sono finalizzati alla sistemazione definitiva per la riduzione del rischio idrogeologico sulla collina del Saretto”.