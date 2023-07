Pagani. Riscossione tributo rifiuti. De Prisco lo gestisca L’EDA

Passa la linea promossa del sindaco Lello De Prisco sul pagamento del servizio. Prevista un concessione di durata decennale per evitare altri buchi nel bilanci

Il sindaco Lello De Prisco parla del futuro del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti nel prossimo comprensorio del Sad Agro Settentrionale. La suddivisione in sub ambiti distrettuali che rivoluzionerà nei prossimi anni il servizio era stata oggetto negli scorsi mesi di prese di posizione congiunte da parte degli enti inseriti, il problema economico è legato alla riscossione.

Il primo cittadino paganese è intervenuto sul tema a seguito di un incontro specifico avuto con le rappresentanze istituzionali del Sad, tra cui le amministrazioni comunali di Scafati, Corbara, Sant’Egidio del Monte Albino e Angri, in cui si è avuto conferma di un aspetto fondamentale per accelerare il futuro cambio di gestione. Da tempo infatti gli Enti municipali, in un vero e proprio caso di caratura nazionale, sul passaggio comprensoriale e la successiva decisione dell’Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di Salerno hanno sempre sottolineato un aspetto economico non indifferente.

De Prisco attento ai buchi di bilancio

“Punto dolente della discussione è la riscossione dei tributi atti a garantire il pagamento del servizio portato avanti dal gestore. Se questo peso economico appartiene ai comuni si rischia di avere importanti buchi in bilancio. Abbiamo avuto comunicazione che sarà possibile delegare all’Eda anche la successiva gestione del servizio in bolletta. Una vittoria comune a dimostrazione che i sindaci quando fanno strada possono fare tanto, a prescindere dai colori politici” ha spiegato il sindaco Lello De Prisco.

Delibere dei consigli comunali

La proposta politica sindacale ha trovato nei cinque consigli comunali un’affermazione attraverso mozioni ad hoc per liberarsi dal fardello economico. Il servizio di concessione durerà per 10 anni dalla sottoscrizione, con regolamenti che saranno calcolati secondo i vari piani economici finanziari dei singoli Enti, mantenendo così un rapporto diretto di gestione con i territori inseriti del sub – ambito distrettuale. Un’accelerazione che potrebbe infine creare un effetto domino sull’attuale società partecipata comunale addetta alla raccolta e spazzamento dei rifiuti, la Sam, destinata a specializzarsi verso altre mansioni come quelli di cura e manutenzione del verde pubblico. Si aspetta in questo senso anche la nomina di un nuovo amministratore unico, visto il bando attivo e la necessità di sostituire il dimissionario Salvatore Bottone.

