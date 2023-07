Salerno. Scuola poche assunzioni, solo 757 docenti saranno di ruolo

Solo 756 insegnanti precari verranno stabilizzati nel Salernitano. L’esercito precario di Prof e maestre da inquadrare per il prossimo anno scolastico in Campania, infatti, ammonta complessivamente a 3.441 assunzioni. Per le scuole superiori si prevedono 1.570 nomine, seguite dalle medie, 1.436, dalle scuole primarie, 551, e dalle scuole dell’infanzia, 181 stabilizzazioni. Il Mef ha dato il via libera per le nomine in ruolo dalle graduatorie dei concorsi e dalla graduatoria a esaurimento provinciale. Assunzioni che avvengono esclusivamente in modalità telematica.

La situazione in Provincia di Salerno

Nel Salernitano, secondo quanto riporta il quotidiano “Il Mattino”, i posti vuoti da coprire, a chiusura delle operazioni di mobilità annuale, erano 634. Saranno assunti, quindi, complessivamente 757 docenti, con un incremento di 132 cattedre. Restano, però, senza titolarità definitiva 4.553 maestre precarie con esperienza (3.916 presenti nella prima fascia delle graduatorie provinciali denominate GPS e 637 maestre precarie storiche inserite nelle Graduatorie a esaurimento), e 1.903 professori (dei quali 1.603 inseriti nelle prime fasce delle graduatorie provinciali GPS e 300 presenti ancora nelle Graduatorie a esaurimento).

Disappunto dei sindacati

Disappunto è stato manifestato dai sindacati. Complessivamente saranno 6.756 i docenti che resteranno ancora precari. Secondo il dossier che sarebbe in possesso de “Il Mattino” dovrebbero 283 nomine in ruolo alle superiori, 153 alle scuole medie e all’infanzia c’è posto solo per 44 maestre di posto comune e 33 di sostegno; alla scuola primaria sono 118 le assunzioni su posto comune, 57 sul sostegno. I posti di sostegno sulle medie inferiori dovrebbero essere 35, e 33 per le medie superiori.

RED