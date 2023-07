Scafati. Sarà realizzato l’asilo nido atteso da trent’anni. Si sbloccano i fondi e Aliberti accelera per attivare il servizio già in autunno. Snobbata “Comunità Sensibile”: Pasquale Coppola a rischio.

Scafati. Asilo nido realizzato dopo 30 anni. Si discute sulla Consortile

L’amministrazione comunale scafatese è pronta a inaugurare, dal prossimo mese di settembre, il primo asilo nido comunale nel territorio. Si sbloccano i fondi ma la gestione della progettazione è in mano al Comune, non alla società consortile “Comunità Sensibile” che è nel mirino del sindaco Pasquale Aliberti.

Richiesta trentennale

Da quasi 30 anni il servizio di asilo nido è richiesto da diverse famiglie scafati per bisogni evidenti e quotidiani. Dopo anche un importante dibattito sul tema durante la scorsa campagna elettorale, l’amministrazione comunale del sindaco Aliberti ha voluto accelerare fin da subito sull’argomento, provando a sfruttare i finanziamenti a disposizione per inaugurare il plesso entro l’autunno. “Sono molto soddisfatta, il primo asilo per i bimbi da 0 a 36 mesi, nascerà negli spazi della chiesa di Santa Maria delle Grazie. Abbiamo cercato di rendere concreto un progetto i cui fondi erano fermi dal 2020, un’esigenza che tante famiglie hanno chiesto in questi anni” dice Teresa Formisano, vicesindaco con delega alle Politiche sociali.

Gli spazi a disposizione non sono molto grandi. Una questione che trova già soluzione nelle parole di Aliberti. “Dopo 30 anni, finalmente, apriremo a settembre il primo asilo nido comunale di Scafati e a breve programmeremo anche il secondo” dice il sindaco. Per la conclusione della progettazione, la giunta comunale ha deciso di imporre però il pugno di ferro nei confronti della propria società consortile “Comunità Sensibile”. Sprovvista di un tecnico per l’avanzamento della progettazione, il Comune scafatese è dovuto intervenire aderendo all’opera quale Ente Attuatore. Un’accelerazione tecnica importante, che palesa anche la voglia da parte dell’attuale amministrazione comunale scafatese di cambiare decisamente approccio istituzionale nei confronti dell’ex Piano di Zona.

Occhio alla consortile

Su questo sono arrivate conferme dall’ultimo consiglio comunale, con Aliberti che aveva confermato la volontà di modificare una società importante ma organizzata male e fondata su contenziosi non risolti. “Dal mio insediamento ho trovato in vari settori milioni di euro mai spesi in questi anni, anche per il sociale. Soldi disponibili per i più deboli e letteralmente accantonati”, ha ricordato Aliberti, puntando il dito indirettamente anche alla gestione interna a singhiozzo di “Comunità Sensibile”.

Coppola con la valigia?

Riflessioni che durano a lungo anche vista la presenza di Pasquale Coppola alla guida del Consiglio di Amministrazione. Ex presidente del consiglio comunale durante il secondo mandato da sindaco di Aliberti, tra Coppola e l’attuale primo cittadino negli ultimi anni si è venuta a creare una voragine politica che potrebbe avere ripercussioni magari già a partire dai prossimi mesi. La sostituzione con un “fedelissimo” per avere intesa sugli interventi da portare in città potrebbe essere strategico non è da escludere. Decisioni che, ovviamente, verranno prese entro l’autunno.

Alfonso Romano