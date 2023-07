Scafati. Giovedi si torna in aula, ecco i punti all’ordine del giorno

Scafati. Si torna in aula. Il Consiglio Comunale è convocato in via ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione e in diretta streaming il giorno 20 luglio alle 18,30

Scafati. Giovedì si torna in aula, ecco i punti all’ordine del giorno

Si torna in aula. Il Consiglio Comunale è convocato in via ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione e in diretta streaming il giorno 20 luglio, alle ore 18.30, presso la Sala Consiliare (via G. Galilei – Biblioteca Comunale) per la trattazione del seguente ordine del

giorno:

1) Interrogazioni, Interpellanze, Mozioni e Raccomandazioni;

2) Commissioni Consiliari Permanenti – Nomina Componenti;

3) Nomina Componenti Commissione comunale per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari – Legge n. 287/1951.