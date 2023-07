Angri. Consiglio comunale, si discute il regolamento per l’utilizzo delle aree di sosta

Il presidente del Consiglio Comunale Massimiliano Sorrentino ha convocato il Consiglio Comunale per il giorno 18 luglio 2023 alle ore 18:00 in prima convocazione e il giorno 19 luglio 2023 alle ore 19:00 in seconda convocazione, presso la Casa del Cittadino, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Risposta alle interrogazioni (Prot. 20003/2023).

2. Modifica regolamento per l’utilizzo delle aree di sosta a pagamento (Art. 39, comma2, D. Lgs. 267/2000). Discussione.

3. Intervento edilizio per l’ampliamento, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 in variante allo strumento urbanistico vigente, e l’adeguamento funzionale di uno stabilimento produttivo esistente alla Via Salice, ditta “S.C. s.r.l.”. Presa d’atto della determinazione conclusiva della conferenza di servizi e approvazione.

4. Bilancio di Previsione dell’Azienda Speciale “Angri Eco Servizi” anno 2023 e Bilancio pluriennale 2023 – 2025.

5. Approvazione nuovo regolamento Mensa comunale.

6. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, derivante dalla sentenza esecutiva n. 3920/23 – R.G. 1888/2022, emessa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore.

7. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL, derivante da sentenza del Giudice di Pace di Nocera Inferiore n. 6222/22 – De Gregorio Gerardo-Avv. Teresa Mercurio.

8. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL, derivante da Decreto Ingiuntivo del Giudice di Pace di Gragnano n. 466/23 – De Gregorio Antonio-Avv. Teresa Mercurio.

9. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL, derivante da sentenza del Giudice di Pace di Nocera Inferiore n. 4083/23 – Mirante Ferdinando.

10. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL, derivante da sentenza 4735/23 – R.G. n. 10874/2021 del Tribunale di Nocera Inferiore – Pappalardo Sara.

11. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL, derivante dalla sentenza del Giudice di Pace di Nocera Inferiore n. 5222/22 resa esecutiva il 14 ottobre 2022.

12. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL, derivante dalla sentenza del Giudice di Pace di Nocera Inferiore n. 3925/11 e dalla successiva sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 573/19, resa in grado di appello – Coppola Anna.