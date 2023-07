Angri. Lutto, si è spento l’architetto Lorenzo Fedullo

Angri. Si è spento l’architetto Lorenzo Fedullo

Lorenzo Fedullo era dipendente del Comune di Angri, lavorava all’ufficio urbanistica, è stato assessore durante l’esecutivo del sindaco Postiglione, militante e dirigente per anni del Pds locale.

La sua scomparsa ha lasciato sgomenti tanti angresi che l’hanno amato come persona e stimato come grande professionista nel suo settore. L’architetto Lorenzo Fedullo, 62 anni è deceduto dopo aver combattuto con gran forza contro un male che però alla fine non gli ha lasciato scampo.

In passato ha rivestito la carica di funzionario tecnico presso i comuni di Potenza, Pagani e Napoli. Ad Angri in particolare ha rivestito anche il ruolo di assessore nel periodo del sindacato di Umberto Postiglione ed è stato per anni dirigente dell’allora partito della sinistra il Pds.

Tanti i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia in queste ore.

Toccante è quello di Angelamaria Tedesco, dipendete comunale in pensione, collega e cugina di Lorenzo Fedullo:

“Di mio cugino Lorenzo ricorderò sempre gli occhietti tristi e perplessi di quando arrivò dal Venezuela, dopo un lungo viaggio in nave con conoscenti. Era piccolo e con lui c’era il fratellino cui stringeva la manina, senza mai staccarsene e benché avesse solo qualche anno in più, ne aveva una grande e continua cura. Accettò la più dura delle separazioni, quella di un bambino dalla mamma, con pazienza e senza ribellioni né recriminazioni, queste erano e sono rimaste le sue grandi doti, fino alla fine. Le nostre domeniche pomeriggio erano dedicate alle costruzioni con i Lego e mai mi ha rifiutato i pezzi più utili e carini per le mie casette perché lui era così, gentile e disponibile, come è rimasto per sempre. Le beghe familiari non ci hanno mai toccati, senza mai parlarne se non potesse essere utile dirsi certe cose, le abbiamo ignorate preferendo parlare di noi, ormai “adulti dal cuore bambino” come mi ripeteva. Mi resta l’abbraccio che entrambi sapevamo essere l’ultimo e la consapevolezza che questo è un arrivederci seppur bagnato da lacrime di dolore.

Il ricordo di Francesco Lombardo, esponente da anni della sinistra locale

“Lorenzo, nel corso nelle nostre rispettive militanze nei Partiti di Sinistra, era la classica persona con il quale nonostante, non eri per la maggior parte delle volte d’accordo con lui, non riuscivi mai ha litigare”

Il fotografo Michele Novi amico di vecchia data di Lorenzo

“Amico sincero e disponibile, non gli è mai mancato il sorriso, nemmeno nei momenti più difficili, sempre pronto ad accogliere gli amici con la sua spontanea allegria, lascia un vuoto incolmabile e il suo ricordo sarà indelebile per me, per i compagni di sempre Tonino, Salvatore e Gianni e per tutti quelli che lo hanno incontrato e conosciuto. Un uomo di grande cultura”.

Anche il sindaco ha voluto ricordare l’architetto scomparso

“Mi stringo al dolore della famiglia dell’Architetto Lorenzo Fedullo, dipendente comunale dell’ufficio urbanistica, che purtroppo è venuto a mancare da poco. Una persona per bene e oltremodo disponibile che tutti ricorderemo per sempre con grande affetto. Condoglianze dall’Amministrazione Comunale tutta e dal personale del Comune di Angri. Riposa in Pace Lorenzo”.

Tutti vicini al dolore della moglie Virginia D’Antuono, dei figli Luciano Luigi, Jeferson Carlo e Fabio Giosuè, al fratello Teodosio e tutti coloro che l’hanno davvero amato e seguito durante gli ultimi tempi di malattia. I funerali si terranno nella Chiesa di Maria SS. di Costantinopoli mercoledì 19 luglio alle ore 11,00.

Angri perde un uomo buono e un bravo professionista. Alla famiglia e a quanti hanno conosciuto Lorenzo le condoglianze personali e di tutta la redazione di agro24.

Aldo Severino