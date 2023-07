Poggiomarino. Affidata a Edison Next la pubblica illuminazione

Il Comune di Poggiomarino e Edison Next, società del Gruppo Edison che accompagna clienti e territori nel loro percorso di decarbonizzazione e transizione ecologica, hanno annunciato stamattina, presso la Sala Consiliare del Comune di Poggiomarino, l’avvio del progetto di riqualificazione energetica e tecnologica degli impianti di illuminazione pubblica della città campana con un investimento complessivo di Edison Next di quasi un milione di euro. Il progetto, della durata di nove anni, si inserisce nel quadro della Convenzione Consip Servizio Luce 4 e prevede la posa di circa 2.100 nuovi corpi illuminanti a LED di ultima generazione su un totale di circa 2.400 punti luce cittadini e l’installazione di impianti di telecontrollo e telegestione “a isola” su tutti i 32 quadri elettrici di alimentazione: tali sistemi, rilevando i dati di performance dell’infrastruttura, permetteranno al gestore e al Comune di verificare sia la corretta gestione, che il regolare funzionamento degli impianti.

Partners

“Edison Next è fiera di avviare questo progetto con il Comune di Poggiomarino confermando l’impegno di accompagnare territori e Pubbliche Amministrazioni in un virtuoso percorso di sostenibilità e decarbonizzazione – dichiara Raffaele Bonardi, Direttore Business to Government di Edison Next. Attraverso la riqualificazione energetica della pubblica illuminazione cittadina abbiamo l’obiettivo di portare valore aggiunto alla comunità, migliorando la qualità della vita delle persone, aumentando la fruibilità e la sicurezza degli spazi della città, anche nelle ore notturne, valorizzando l’ambiente urbano e riducendo significativamente il fabbisogno energetico e l’impatto ambientale”.

La scelta

“Affidare la gestione della Pubblica Illuminazione a Edison Next è stata una scelta presa all’unanimità con la mia Amministrazione, perché crediamo che la gestione della cosa pubblica debba essere affidata a professionisti del settore – ha dichiarato il sindaco di Poggiomarino Maurizio Falanga. Abbiamo approvato in Consiglio Comunale l’adesione alla convenzione Consip Luce 4 perché riteniamo che sia la scelta migliore per questo servizio fondamentale. Non solo manutenzione ordinaria della rete ma anche ampliamento e ammodernamento, con la storica occasione di vedere sostituiti i corpi illuminanti stradali, oltre a un chilometro di rete interrata e un chilometro di nuova illuminazione. Praticamente una vera rivoluzione per la nostra Poggiomarino. L’ennesima. Siamo certi che Edison Next illuminerà le arterie di Poggiomarino tenendo sempre vivo il dialogo con i cittadini, possibile grazie ai nuovi e più moderni mezzi di comunicazione. La vicinanza tra i cittadini, l’Amministrazione e il Gestore consentirà a tutti di segnalare, chiedere e informarsi sempre. É il caso di dirlo: nuova luce a Poggiomarino”.

Il piano di interventi

Per quanto riguarda le opere strutturali, verrà realizzata la messa in sicurezza elettrica e statica dell’infrastruttura impiantistica e, in particolare, saranno sostituiti 158 pali e sbracci in stato di vetustà, ammalorati o corrosi, verrà realizzata la sostituzione e l’adeguamento normativo di 26 quadri elettrici e la riqualificazione di 2 chilometri di linee elettriche. Importanti sono i benefici attesi a livello di risparmio energetico e ambientale: le opere di efficientamento porteranno, infatti, un risparmio energetico annuo garantito di quasi 160 MWh, con una riduzione prevista delle emissioni in atmosfera di circa 65 tonnellate di CO2 all’anno1. In un’ottica di servizio e vicinanza alla comunità, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, è stato predisposto un servizio di contact center per la segnalazione di guasti o malfunzionamenti degli impianti di pubblica illuminazione. Il servizio è attivo dal 1° luglio scorso 365 giorni l’anno 24h/24 e contattabile dai cittadini attraverso il numero verde 800628172.

Le cifre

Nel quadro della Convenzione Consip servizio Luce 4, cui il Comune di Poggiomarino ha aderito, Edison Next ha avviato, a partire dal 1° luglio scorso, il servizio di riqualificazione energetica e tecnologica e di gestione e manutenzione dell’illuminazione pubblica cittadina, con un investimento complessivo di quasi un milione di euro

• Il progetto consiste nell’efficientamento a LED di circa 2.100 punti luce e nell’installazione di sistemi di telecontrollo e telegestione su tutti i 32 quadri elettrici cittadini. Inoltre è prevista la gestione di più di 2.400 punti luce che corrispondono alla totalità del perimetro impiantistico cittadino, con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, la sostituzione di 158 pali e sbracci e di 26 quadri elettrici, e la riqualificazione di 2 chilometri di linea elettrica

• L’area interessata dai lavori di riqualificazione si estende su una superficie di oltre 13 km2, a beneficiare del progetto saranno tutti i cittadini di Poggiomarino (21.900). Il risparmio energetico annuo garantito sarà di quasi 160 MWh ed è prevista una riduzione delle emissioni in atmosfera di circa 65 tonnellate di CO2 all’anno.