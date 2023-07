Amministrazione Cuofano, attivato Sportello Informativo per ritiro Carta Solidale

Amministrazione Cuofano vicina ai cittadini: attivato a Nocera Superiore sportello informativo per informazioni ed assistenza al ritiro della carta solidale.

Lo Sportello

Con la pubblicazione dell’elenco dei beneficiari della Carta Solidale, l’Amministrazione Cuofano, come già avvenuto anche in altre particolari circostanze, ha disposto l’attivazione di uno Sportello Informativo e di Assistenza presso l’Ufficio Politiche Sociali per aiutare i cittadini nel completamento della procedura.

Il team di lavoro – composto dalle assistenti sociali Giuliana Calabrese, Maria Lamberti, Sara Esposito e Giuseppe D’Auria – vuol’essere un supporto per coloro che potranno incontrare difficoltà dal punto di vista tecnologico ed un punto di orientamento per l’utilizzo della Carta Solidale.

Lo Sportello è attivo nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

I contatti

Giuliana Calabrese Tel 0815169234 – Maria Lamberti Tel 0815169235 – Sara Esposito Tel 0815169251 – Giuseppe D’Auria Tel 0815169215

Cosa si può acquistare

Nella lista sono presenti tutti i tipi di carni, come suine, ovine, bovine, caprine, avicole e cunicole; il pescato fresco; il latte e i suoi derivati e infine le uova.

Presenti anche i prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria; le paste alimentari; il riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale e anche le farine di cereali.

Nella lista ci sono anche ortaggi freschi e lavorati; pomodori pelati e conserve; legumi; semi e frutti oleosi oltre a frutta di qualunque tipologia.

Il ministero ha inoltre incluso acque minerali; aceto di vino; caffè; tè e anche camomilla. La lista comprende anche olio d’oliva e olio di semi.

Nella lista sono presenti anche altre tipologie di prodotti, come gli alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula); lieviti naturali; miele naturale; zuccheri; cacao in polvere e il cioccolato.

Dove non si potrà usare

È bene ricordare come questa carta acquisti è utilizzabile in tutti gli esercizi commerciali di generi alimentari. Non sarà possibile spendere l’importo in negozi di abbigliamento o di altro tipo, così come non si potranno acquistare bevande alcoliche e tabacco.