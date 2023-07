Angri. E’ nata l’associazione di promozione sociale “Grigiorossi”

Presieduta da Salvatore Amato, volto storico della tifoseria cittadina, è un' associazione aperta a tutti, apartitica e senza fini di lucro che diventerà punto di aggregazione e riferimento per i tifosi grigiorossi e per l’intera comunità locale.

NATA ASSOCIAZIONE GRIGIOROSSI

È stata fondata l’associazione di promozione sociale Grigiorossi, presieduta da Salvatore Amato volto storico della tifoseria cittadina.

“È un’associazione aperta a tutti, apartitica e senza fini di lucro che diventerà punto di aggregazione e riferimento stabile nel cuore della città per i tantissimi tifosi grigiorossi e per l’intera comunità locale.

Un megafono per le loro istanze ma anche uno strumento di partecipazione attiva ai processi decisionali. Un’associazione che ha come finalità statutarie, tra le prime cose, la preservazione del patrimonio storico-culturale dell’U.S. Angri 1927”, è scritto in una nota stampa.

I soci già sono una trentina e si riuniscono nella sede di via Amendola, in pieno centro.

“In un momento di dubbi sulle sorti del Cavallino abbiamo sentito l’obbligo morale di non restare inerti alla finestra e di mobilitarci per contribuire a mantenere vivo quel sogno popolare che accomuna diverse generazioni di angresi. Sentiamo il dovere di stimolare i fatti invece che attendere passivamente che accadano. Ci dichiariamo sin da subito pronti ad abbonarci per la prossima stagione calcistica, chiunque sarà a guidare la società sportiva. Un atto di fede che non attenderebbe garanzie o certezze sul futuro ma che grida nel presente tutta la nostra convinta passione per la casacca grigiorossa. Questa iniziativa nasce dal basso, una famiglia pronta ad accogliere sollecitazioni e proposte, a dare una casa alle nostre emozioni anche al di fuori dello stadio”, è ancora riportato.

Pippo Della Corte