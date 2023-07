Asl Salerno. Il Dipartimento per la Tutela della Salute Mentale al Giffoni Film Festival

Il Dipartimento per la Tutela della Salute Mentale al Giffoni Film Festival

Nell’ambito della 53ma edizione del Giffoni Film Festival, l’ASL Salerno, con il Dipartimento per la Tutela della Salute Mentale, sarà presente con diverse iniziative e contributi:

– Un gruppo di utenti del Centro per i Disturbi Alimentari “Mariconda” di Salerno, farà parte della Giuria del Giffoni Film Festival, nelle categorie +13, +16 e +18. I ragazzi saranno protagonisti della kermesse, dando il loro contributo nelle valutazioni dei film in gara.

– Il 21 luglio, nel corso della sezione “Impact!”, è prevista la partecipazione del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL Salerno, dott. Giulio Corrivetti, con l’intervento “Il supporto per affrontare il disagio psicologico”, in cui parlerà di promozione del benessere psicologico.

– Il 27 luglio verrà proiettato il cortometraggio “Con ogni singolo arto”, nella cui realizzazione sono stati coinvolti direttamente, sia nella sceneggiatura che nella messa in scena, gli ospiti della Residenza Regionale dei Disturbi Alimentari “Mariconda”. L’attività laboratoriale di teatro e sceneggiatura per la realizzazione del corto è stata curata dalla ”Associazione ON Teatro Formazione Cultura” di Salerno.

– Per tutta la durata della manifestazione, sarà attivo un Info Point, presso il Villaggio Sanitario in cui sarà presente un operatore del Centro per i Disturbi Alimentari “Mariconda”, che fornirà informazioni e orientamento per la fruizione dei servizi del Dipartimento di Salute Mentale.