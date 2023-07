Nocera Inferiore. Non dovrebbe avere grossi ostacoli l’attuazione del Distretto del commercio. Sarà discusso in consiglio comunale

Nocera Inferiore. Via libera al Distretto del commercio

Non dovrebbe avere grossi ostacoli l’attuazione del Distretto del commercio. Sarà discusso in consiglio comunale, il prossimo 26 luglio, lo schema per rilanciare l’economia locale.

Strumento fondamentale per la crescita e lo sviluppo

Lo schema già approvato dalla giunta passerà al esame dei consiglieri: prima in commissione e poi in consiglio comunale il prossimo 26 luglio. Il Distretto rappresenta “uno strumento fondamentale per costruire strategie comuni e sinergiche tra le imprese, le istituzioni pubbliche e gli attori sociali per dare un nuovo impulso all’economia locale” dicono dall’amministrazione. L’iniziativa ora sarà vagliata anche dalla commissione consiliare Attività produttive.

Guerritore

Un piano sostenuto soprattutto dall’assessore alle Attività produttive, Renato Guerritore: “Le politiche di riforma di questa amministrazione mettono al centro l’imprenditoria cittadina, coinvolgendo tutte le istituzioni, gli operatori, le associazioni di categoria e le parti sociali, per condividere strategie di lungo periodo, obiettivi e linee di intervento di medio termine” dichiara al quotidiano “La Città” di Salerno.