Pallavolo. La storia di Silvia Arpaio, santegidiese sul tetto d’Italia CSI

Il Blue Volley, società sportiva di Cava, lo scorso 16 luglio si è laureata squadra campione del campionato di pallavolo maschiale del circuito legato al Centro Sportivo Italiano. Un risultato grandioso per le ragazze di Osvaldo Olivero, prodotto di tante storie di atlete e persone che con impegno e sacrificio hanno regalato un sogno ad una città intera. Nella formazione c’è anche Silvia Arpaio, santegidiese che attraverso il nuovo progetto è riuscita a superare difficoltà e peripezie, tornando a sognare in grande

Una vita dedicata alla rete

La storia di Silvia Arpaio, giocatrice del Blue Volley, è una vera testimonianza di passione e dedizione nel mondo della pallavolo. I suoi primi passi nel mondo dello sport li ha mossi ad Angri, giocando per l’ASK Angri. Da lì, la sua passione per il volley ha continuato a crescere, portandola a giocare per diverse società, come il GS Doria, Nemesi, Portici e Indomita Salerno, affrontando sfide in campionati di serie C.

Nel momento del sogno però, diversi imprevisti e brutte sorprese hanno dovuto ridimensionare le ambizioni di Silvia. La sua carriera ha subito uno stop tre anni fa, ma il desiderio di giocare a pallavolo è rimasto vivo più che mai. L’opportunità di riprendere l’attività sportiva è arrivata con l’invito della Blue Volley di Cava, e Silvia ha abbracciato questa opportunità con entusiasmo. Grazie alla determinazione e all’impegno, ha raggiunto importanti traguardi insieme alle nuove compagne di squadra, raggiungendo la serie D e conquistando il titolo di campione nazionale CSI.



La storia di Silvia è un esempio di come la passione e la fiducia in se stessi possono superare ostacoli e portare a esperienze straordinarie. Ci ricorda che non c’è età per mettersi in gioco e che con dedizione e impegno, si possono raggiungere risultati sorprendenti e gratificanti. Un orgoglio per Sant’Egidio del Monte Albino, che può vantare di avere una campionessa d’Italia.