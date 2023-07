Emilio Contaldo è deceduto per infarto in mattinata. Da tutti era conosciuto come “padre natura” il personaggio ospite in tante apparizioni nel fortunato programma tv di canale 5, "Ciao Darwin".

San Marzano sul Sarno. È scomparso Emilio Contaldo, personaggio noto grazie a “Ciao Darwin”

Emilio Contaldo è deceduto per infarto in mattinata. Da tutti era conosciuto come “padre natura” il personaggio ospite in tante apparizioni nel fortunato programma tv di Canale 5

Alla fine i tentativi dei sanitari del 118, intervenuti per salvarlo sono andati a vuoto, il suo cuore non ha retto. E’ deceduto così, per un infarto, in una delle stagioni estive più calde in assoluto della storia , Emilio Contaldo 58 anni, di San Marzano sul Sarno.

Contaldo era conosciuto come “padre natura”, per via delle tante apparizioni a “Ciao Darwin”, il programma tv di varietà di Canale 5, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, era ospite fisso nella squadra dei “brutti”.

La sua prova “A spasso nel tempo” è diventato un cult comico, si tratta di video che hanno fatto registrare migliaia di visualizzazioni negli anni. Il comico di San Marzano sul Sarno aveva appena finito di registrare le nuove puntate di “Ciao Darwin 9” che andranno in onda in autunno su Canale 5.

In queste ore sono tanti i messaggi di cordoglio sui social a ricordo dell’attore comico scomparso. Tra i tanti colpisce quello di Roberto Silvestri, conosciuto animatore di piano bar che ha scritto:

“E pensare che venti giorni fa ci siamo incontrati per caso a San Marzano dopo tanto tempo, dovevi essere il nostro ospite d’onore alla seconda edizione della “Corrida del chiosco del Parco Pittoni in San Lorenzo il 6 Agosto 2023.

Purtroppo sei andato via e non sarà possibile averti. Ma ti prometto che quella sera ti ricorderemo con immensa gioia e ci canterai una canzone da lassù. Emilio vive per noi. Riposa in pace che la terra ti sia lieve”.

Alla famiglia, ai parenti, agli amici e a tutti coloro che hanno conosciuto Emilio, le condoglianze personali e di tutta la redazione di Agro24.

Aldo Severino