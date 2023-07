Sarno. Area PIP Ingegno. Sirica: “importante il rilancio” (video)

Dare anima all’area industriale in località Ingegno. Ne parla il coordinatore cittadino di Fratelli D’Italia Enrico Sirica. Sarno. È fondamentale il rilancio dell’area PIP Ingegno ex AgroInvest. L’area industriale in località Ingegno è un volano economico fondamentale per la crescita economica dell’agro nocerino sarnese. Recentemente l’area industriale è stata anche dichiarata ZES, e rientra nelle zone economiche speciali.

Lavori mirati nell’area

I lavori di riqualificazione mirano fondamentalmente sull’interesse degli investitori e delle imprese proprio in virtù delle agevolazioni previste per queste particolari zone. Per Sirica è una opportunità irripetibile.

Il servizio è di Alfonso Romano