U.S. Angri 1927. Siglata l’intesa, la proprietà passa a Raffaele Niutta

Lanzione: "Una transizione avvenuta in una piena sinergia ed alimentata dalla pura passione per il calcio e per la nostra squadra grigiorossa”

La società comunica che presso lo studio legale dell’avvocato Armando Lanzione, presidente dimissionario dell’Unione Sportiva Angri, è stato trovato l’accordo ed è stata siglata l’intesa con Raffaele Niutta che dalla prossima settimana, con la formalizzazione del passaggio di quote presso lo studio del notaio Alessandro Tartaglione di Napoli, diventerà il nuovo proprietario della squadra grigiorossa.

Il futuro

Nella serata di ieri, attraverso la definizione di una scrittura privata suggellata da una stretta di mano tra Lanzione e Niutta, è stato definito il prossimo futuro dell’US Angri, conferendo certezze dopo il periodo di transizione garantito dall’attuale proprietà che ha lavorato affinché il calcio ad Angri potesse avere ancora un futuro.

Le parole del presidente dimissionario Lanzione

“Sono felice per aver lavorato insieme agli amici dirigenti dimissionari, per garantire al calcio angrese una nuova primavera, afferma Armando Lanzione. Un lavoro che terminerà con il cambio di proprietà previsto per la prossima settimana e che determinerà il passaggio di quote a Raffaele Niutta. Una transizione avvenuta in una piena sinergia ed alimentata dalla pura passione per il calcio e per la nostra squadra grigiorossa”.