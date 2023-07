Cava. Giovane turista tenta il suicidio, salvata in extremis

Una giovane turista francese che aveva deciso di togliersi la vita a causa di una delusione d’amore, viene salvata in extremis.

La dinamica

Era in Italia da diversi giorni, come riporta La Città, ed aveva approfittato delle vacanze per riflettere sugli accadimenti della sua vita. Ultimamente la buona sorte sembrava aver girato le spalle alla giovane che, dopo la fine del suo rapporto con quello che doveva essere l’amore della sua vita, stava meditando sul suo futuro.

Il buio interiore

Un futuro che non intravedeva più roseo e la tappa italiana sarebbe dovuta essere per lei un trampolino di lancio per un nuovo inizio. Un nuovo inizio che ha lasciato il posto ad un buio interiore. Quel buio che l’aveva spinta a farla finita, in quel posto della cittadina metelliana, tranquillo, fresco e che spinge alla meditazione e dove qualche anno fa, un’altra donna dell’agro nocerino, scelse per togliersi la vita. Per la signora non ci fu modo di salvarla. Nel caso della giovane francese, invece, il destino e la tempestività dei soccorsi, l’hanno riportata alla vita.