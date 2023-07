Nocera Inferiore. Interrogazione di D’Alessandro: gatti in libertà in località Chivoli

Riceviamo e pubblichiamo interrogazione a risposta scritta e orale riguardo i gatti in libertà in località Chivoli rivolta al sindaco della Città di Nocera Inferiore Avv. Paolo De Maio e al Sig. Presidente del Consiglio comunale Dr. Antonio Alfano da parte del consigliere di opposizione D’Alessandro.

L’interrogazione

Il sottoscritto Giovanni D’Alessandro, consigliere comunale del gruppo “Nocera al Centro”, premesso di avere già proposto identica interrogazione ricevendo dall’Amministrazione comunale in data 20 luglio u.s. una risposta del tutto inconferente ed evasiva rispetto al concreto problema che s’intendeva portare all’attenzione, chiede nuovamente di sapere se l’Amministrazione comunale è a conoscenza del fatto che in località Chivoli esiste, anche se solo di fatto, e dunque non registrata presso le autorità competenti, una colonia felina ovvero un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, completamente abbandonati a sé stessi.

Chiede, inoltre, di sapere quali sono le iniziative attivate dall’Amministrazione per provvedere al sostentamento degli animali e alla tutela della salute e dell’incolumità loro e dei cittadini che ne entrano in contatto. In particolare, se sono state attivate misure di messa in sicurezza degli animali e di sterilizzazione per impedirne una proliferazione incontrollata.