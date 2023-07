Sant’Antonio Abate. La Regione Campania approva il progetto di ampliamento di via Cuparelle

Ilaria Abagnale: “Ok della Regione, ora sarà ampliata anche via Cuparelle”

Approvata variante al progetto. La sindaca: “Risultato importante, frutto della sinergia con il Comune di Lettere”

“Le strade intercomunali e periferiche saranno ancora più ampie e sicure: la Regione Campania ha approvato una piccola (ma necessaria) variante al progetto per ampliare via Cuparelle”. Ad annunciarlo è Ilaria Abagnale, sindaca di Sant’Antonio Abate, a margine di un incontro in Regione al quale hanno partecipato anche la sindaca di Lettere, Anna Amendola, e i tecnici dei due Comuni interessati.

“Durante il sopralluogo dello scorso maggio – afferma Ilaria Abagnale – è emersa un’ulteriore criticità che, adesso, verrà superata. Ieri, insieme alla sindaca di Lettere Anna Amendola, ci siamo recati in Regione per discutere di una variante al progetto che porterà un vantaggio alla viabilità cittadina”.

Nell’ambito degli “Interventi per la messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente dei Comuni di Lettere e Sant’Antonio Abate” finanziati dalla Regione Campania, infatti, saranno inclusi anche alcuni interventi per l’allargamento della carreggiata su entrambi i lati e la messa in sicurezza dei muri di contenimento di via Cuparelle, lato ingresso via Teilliti.

“Questo significa che saranno investiti sforzi e risorse significative per garantire la massima sicurezza ai cittadini – prosegue la sindaca abatese – per migliorare i collegamenti tra le due cittadine e limitare i disagi lamentati dai residenti di questa zona. È un traguardo importante per le comunità di Sant’Antonio Abate e Lettere perché, nello stato in cui versava, la strada rischiava di essere chiusa a breve o comunque di non supportare il passaggio del carico di veicoli pesanti. I lavori comprendono – spiega Ilaria Abagnale – un tratto di strada che va da Via Teilliti verso Via Pagliano, con interventi su aree private di via Cuparelle sia lato Lettere che lato Sant’Antonio Abate. Con questo lavoro si riuscirà a soddisfare bene le esigenze degli abatesi come viabilità alternativa, tenendo conto che a breve sulla stessa strada sorgerà un importante centro sport e spettacolo. Inoltre, per le aziende della zona e per i residenti, la viabilità diventerà più scorrevole e meno difficoltosa”.

“Questo piccolo traguardo – conclude Ilaria Abagnale – è stato raggiunto grazie all’importante sinergia con il Comune di Lettere e la sindaca Anna Amendola, con la quale stiamo condividendo idee, obiettivi e progetti che serviranno a migliorare i nostri territori”.