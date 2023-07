Scafati. Vice sindaco e consiglieri inconsapevoli ricevono “Bonus Inps”.

La vicesindaco Formisano e le consigliere Berritto e Barone inconsapevoli beneficiarie della Carta Solidale. “Devolveremo tutta la cifra”

Caos di polemiche a Scafati dopo la pubblicazione dell’elenco dei beneficiari della Carta Solidale 2023. Nella lista redatta dall’Inps compare la vicesindaco Teresa Formisano e le consigliere comunali Maria Berritto e Assunta Barone , pronte anche a donare il contributo nei confronti di persone bisognose dopo il movimento di sdegno nato nelle ultime ore in città.

L’elenco

Nella giornata di ieri è stato pubblicato nei canali comunali l’elenco di beneficiari dello strumento di aiuto sociale legato alla Carta Solidale 2023, frutto di un fondo istituito dalla legge di bilancio 2023. Destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte di persone in possesso di un ISEE non superiore a 15 mila euro e che non percepiscono altro tipo di prestazione di natura assistenziale come per esempio il Reddito di Cittadinanza. Uno strumento dedicato per acquisti di prima necessità che potrà essere ritirata nei prossimi giorni presso tutti gli uffici postali, con il Comune che potrà collaborare attraverso gli uffici solo tramite informazioni e orientamento.

Lo stupore

La pubblicazione della lista ha però creato un roboante dibattito all’interno di tutti i social cittadini dopo che qualche cittadino ha ravvisato la presenza di diverse figure presenti a Palazzo Mayer. Compaiono infatti le sigle delle neo consigliere Maria Berritto e Assunta Barone e dell’assessore alle politiche sociali, Teresa Formisano, nel mirino della gogna pubblica perché amministratrici comunali.

La riflessione di Carotenuto

“Se fosse capitato personalmente a me avrei rinunciato, sebbene rientrassi tra i beneficiari, lasciando spazio ad altri. Anche perché la misura non comprende tutti coloro che effettivamente ne avrebbero diritto per motivi di disponibilità economica. In ogni caso, verificheremo la possibilità di chiedere controlli a campione fatti in maniera minuziosa per sgombrare qualsiasi dubbio” dice il consigliere comunale di minoranza Francesco Carotenuto, che ha chiesto anche controlli delle dichiarazioni Isee.

Al tempo stesso, dall’entourage dell’amministrazione comunale di Pasquale Aliberti sono arrivate informazioni che spiegano come non esista possibilità di rinuncia con successivo scorrimento in graduatoria. In attesa di eventuali risposte da parte delle esponenti in assise, per ora in silenzio, la vicesindaco Formisano è pronta a utilizzare questi fondi per acquistare prodotti di prima necessità ai più bisognosi.

Formisano

“Non sapevo di essere in graduatoria, me lo state comunicando voi e dovrei controllare alle poste. Personalmente in dieci anni di politica non ho mai fatto richiesto di nessun bonus di questo tipo, nonostante abbia un Isee basso legato al mio nucleo familiare. Sono sempre stata solita comprare in diverse occasioni beni da destinare alle persone in difficoltà. Se sono veramente beneficiaria provvederò a utilizzare questi fondi per continuare la mia attività di solidarietà” dice Teresa Formisano.

Alfonso Romano

