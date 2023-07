Pagani. Cumuli di rifiuti e micro discariche in stazione

Cumuli di immondizia dopo la rimozione del treno merci deragliato in primavera e l’assessore Felice Califano bacchetta i cittadini: “Brutta pagina per la nostra città”. Ancora disagi in via San Francesco dopo l’eliminazione cantiere di rimozione dei vagoni del treno deragliato lo scorso marzo nell’area regna il degrado.

Poco senso civico

Il comportamento indecoroso di diversi cittadini ha portato alla formazione, nei pressi del passaggio a livello, di micro discariche composte da rifiuti di qualunque tipo. Disappunto per l’assessore delegato ai rapporti con Rete Ferroviaria Italiana, Felice Califano, per quello che sta succedendo nelle ultime settimane in centro città. In primavera, il deragliamento di una locomotiva merci a due passi dalla stazione di Pagani ha paralizzato non poco la mobilità nell’area, con un cantiere di rimozione che ha impiegato diversi mesi per iniziare e realizzarsi. La comunità ha dovuto subire l’evento con non poche polemiche, ma al tempo stesso si è resa colpevole di un vero e proprio vilipendio urbano. In entrambi gli accessi del passaggio a livello di via San Francesco compaiono infatti cumuli più o meno grandi di rifiuti, perlopiù speciali ma accompagnati anche da buste di indifferenziato casalingo.

Califano: “comportamento inaccettabile”

Un comportamento civico inaccettabile che trova la grande protesta di Califano. “È una brutta pagina per la nostra città, un qualcosa di indecoroso compiuto da qualche persona poco rispettosa della cosa pubblica in un’area che rimane comunque sensibile” dice Califano.

Violante: “trovare una soluzione”

Sul caso è intervenuto anche il consigliere comunale di minoranza, Vincenzo Violante. “Mi chiedo finora se si è proceduto a verbalizzare quanto accaduto in varie zone e se la polizia locale procederà con le sanzioni del caso. Provvederò a chiedere ad Rete ferroviaria italiana di intervenire sul passaggio a livello di via San Francesco per ripulire quella grossa discarica creata sui binari Questo è un biglietto da visita indecoroso per la città. Chiedo di trovare una soluzione al caso anche perché si è a conoscenza di chi versa i rifiuti ingombranti in quella zona” dice Violante.

Prospettive

Sulle azioni da intraprendere nel prossimo futuro parla anche lo stesso assessore Califano, che avrebbe anticipato la controparte politica nelle relazioni con Rete ferroviaria italiana: “Purtroppo, visto che il tutto insiste proprio nell’area a ridosso dei binari, non possiamo fare nulla se non sollecitare l’Ente addetto, che dovrà provvedere a nominare una ditta incaricata alla rimozione. Noi siamo vigili per spingere quanto prima la riqualificazione della stazione. Parliamo di un’area strategica per la città e che merita attenzione” – ha concluso l’esponente della giunta comunale guidata dal sindaco Raffaele De Prisco.

Alfonso Romano