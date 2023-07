Scafati. Beni comunali invenduti i conti non tornano

Scafati. Beni comunali invenduti, è allarme conti.

I Revisori frenano le ambizioni della maggioranza di Pasquale Aliberti: pesa la mancata alienazione delle farmacie comunali. Il collegio dei Revisori dei Conti bussa alla porta del Comune: il piano di riequilibro pluriennale torna a far tremare l’Ente di Palazzo Mayer. Il periodo commissariale e la mancata vendita di diversi centri di costo di proprietà pubblica al centro delle diverse osservazioni dei tecnici, e mette in pericolo la futura variazione di bilancio dal valore di circa 2,5 milioni di euro. La prossima settimana rappresenterà già un passaggio cruciale per il terzo mandato del sindaco Pasquale Aliberti, che si presenterà due volte in assise, a distanza di pochi giorni, con l’obiettivo di accelerare le progettazioni politiche del governo cittadino. In particolare, la maggioranza vuole provare a sbloccare diverse somme di denaro per avviare nuovi cantieri e progetti, ma il collegio dei Revisori dei Conti, formato dal presidente dottore Pietro Miraldi e affiancato dal dottore Vincenzo Carullo e dal dottore Gianluigi Iovane , frenano le ambizioni alibertiane.

Salvati e il riequilibrio

Nel 2019 l’ex amministrazione comunale guidata da Cristoforo Salvati, infatti, firmò il piano di riequilibrio per evitare il dissesto economico dell’ente, obbligando però il suo governo a una serie di passaggi più o meno rispettati. A condizionare ancora il futuro, in particolare, è la mancata vendita di buona parte del patrimonio pubblico, come per esempio le cinque farmacie comunali. Al tempo stesso figurano tra i beni alienabili dell’Ente diverse strutture, tra cui lo stadio comunale “Giovanni Vitiello”, che però non hanno però goduto di avvisi pubblici e simili. Il vero risparmio si è avuto solo attraverso il personale in forza, crollato del 30 percento dal 2018 al 2022, con la pianta organica che conta attualmente 110 dipendenti.

Una situazione difficile

Ora l’amministrazione comunale di Aliberti dovrà gestire la situazione con una strategia ben precisa, e l’idea di governo è provare a rivalutare diversi possedimenti come le farmacie comunali prima della vendita. Delineare il futuro, però, non corrisponde a gestire la fase presente che chiede ulteriori sforzi dell’Ente, come ha spiegato il consigliere comunale di opposizione in quota Scafati Arancione, Francesco Carotenuto: “Riteniamo sia più utile lavorare per garantire servizi ai cittadini e allo stesso tempo salvaguardare le casse dell’ente ed evitare di creare potenziali buchi di bilancio a danno della città, magari con eventi che al momento non rappresentano la priorità», ha detto. Il riferimento alla prossima variazione di bilancio attesa per fine luglio diventa, quindi, inevitabile. «Attualmente, la situazione non sembra essere felice e ci stupisce come l’amministrazione comunale voglia prevedere una notevole variazione di bilancio. Attendiamo che le commissioni, soprattutto quella di Bilancio, si insedino per capire dove la maggioranza vuole portare l’Ente, anche alla luce della situazione fotografata dai Revisori dei Conti” dice Carotenuto.

Alfonso Romano