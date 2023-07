Nsu, compie 150 anni il celebre marchio tedesco

Classe 1873, Nsu ha fatto la storia dell’automobile. Ma anche delle due ruote, a pedali e motorizzate. Il suo segreto? Riuscire a reinventarsi anticipando le esigenze della società. Tanti i modelli più iconici usciti, dalla 8/24 PS alla Prinz, dalla Ro 80 alla Wankel Spider.

Tutto ebbe inizio nel 1873 quando Christian Schmidt e Heinrich Stoll fondarono a Riedlingen la Schmidt & Stoll, officina specializzata nella produzione di macchine per maglieria.

Nel 1880 l’azienda si trasferì a Neckarsulm, dove quattro anni divenne una società per azioni mutando denominazione in NSU (da NeckarSUlm). Cavalcando il periodo di grandi trasformazioni nel campo della mobilità, convertì la propria produzione dedicandosi al business delle due ruote per estenderlo, agli inizi del Novecento, anche a quello delle motociclette.

Il passo alle quattro ruote fu breve: nel 1906 fu presentata al pubblico la prima Original Neckarsulmer Motorwagen, una piccola auto di fascia media con motore a quattro cilindri raffreddato ad acqua. Gli affari prosperavano e lo stabilimento raggiunse i 1.000 dipendenti che erano in grado di assemblare circa 450 automobili all’anno. Il vero salto di qualità, però, venne fatto nel 1914 quando gli ingegneri costruirono la NSU 8/24 PS, la prima vettura con carrozzeria in alluminio. Una rivoluzione per l’epoca.

Dopo la Prima Guerra Mondiale iniziano i contraccolpi finanziari fino alla cessazione della produzione di automobili nel 1929 ed alla vendita dell’impianto di Heilbronn alla Fiat, che qui realizzò vetture con il brand NSU-Fiat fino al 1966. Nel periodo che condusse al Secondo Conflitto Mondiale, la fabbrica di Neckarsulm si concentrò sulla produzione di mezzi a due ruote ed NSU divenne uno dei più importanti marchi motociclistici tedeschi.

La passione per le auto però non era svanita e, negli anni Trenta, costruì tre prototipi di un veicolo progettato da Ferdinand Porsche. E furono proprio i problemi economici e l’inizio della Seconda guerra mondiale a trascinare nuovamente nel baratro la società, tanto che nel maggio 1945 gran parte degli impianti dello stabilimento di Neckarsulm versavano in uno stato di semi-abbandono.

Con la ricostruzione la NSU si dedicò alla produzione di ciò che sapeva fare meglio, ossia bici e moto, raggiungendo i vertici dell’industria internazionale, grazie anche alla vittoria di cinque campionati del mondo nelle competizioni motociclistiche e numerosi record di velocità. Con il calo della domanda di due ruote, la NSU riprese l’avventura della produzione di automobili nel 1958 con l’auto compatta Prinz.

In quegli anni fu avviata un’importante collaborazione con Felix Wankel nel campo dei propulsori, che portò allo sviluppo nel 1957 del primo motore a pistoni rotanti. Pochi anni dopo, nel 1963, fu presentata la NSU Wankel Spider. Un’ulteriore svolta ci fu nel 1967, quando debuttò la NSU Ro 80, alimentata da un motore rotativo NSU-Wankel a doppio rotore da 115 CV che entusiasmò anche per il suo design rivoluzionario, tanto da essere incoronata “Auto dell’anno”.

Nel marzo 1969 fu firmata la fusione delle società NSU Motorenwerke ed Auto Union sotto l’egida del Gruppo Volkswagen. Nello stabilimento tedesco, si aggiunse così la produzione dell’Audi 100 che, in breve, portò ad abbandonare l’assemblaggio della Prinz e della Ro 80. Il primo gennaio 1985, infine, Audi NSU Auto Union è stata ribattezzata Audi e la produzione è stata trasferita a Ingolstadt: da allora azienda e modelli portano lo stesso nome.