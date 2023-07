Sarno. Elezioni amministrative 2024. Forza Italia fa chiarezza.

Comunicato Stampa.

La Segreteria del partito “Forza Italia” si è riunita nei giorni scorsi per fare il punto della situazione rispetto agli incontri svoltisi tra i partiti del centro destra e tra Forza Italia ed una parte delle liste civiche, per l’individuazione del candidato Sindaco alle prossime elezioni amministrative.

Allo stato attuale, non sussiste univocità d’intenti nel criterio di scelta del candidato Sindaco che dovrebbe guidare la coalizione del centro destra assieme a tutte le liste civiche.

Sono mancati, al momento, incontri istituzionali con una parte delle liste civiche e a tale mancanza Forza Italia, in modo autonomo, intende porre rimedio.

Infatti, Forza Italia si rivolge a tutti i soggetti politici, ivi comprese TUTTE le liste civiche, con le quali intende avviare trattative per giungere all’individuazione di un candidato Sindaco unico della coalizione e condividere con loro un progetto comune per il rilancio della Città.

Il Partito Forza Italia, negli incontri già svolti manifestava, al fine di favorire l’UNITA’ del centro destra, la volontà di arrivare alla scelta di un nome condiviso e di garanzia di tutte le forze politiche in campo. Allo stato attuale, poiché questo non è stato possibile per volontà altrui, Forza Italia sostiene, quale metodo democratico, per l’individuazione del candidato Sindaco unico della coalizione il sistema delle primarie.

Tale metodo che è stato proposto dalla Lega porterebbe anche ad un coinvolgimento della popolazione in modo da consentire a tutti, nessuno escluso, di porsi alla guida della Città.

Si tratterebbe di primarie di coalizione allargate, Forza Italia, dunque, auspica che in tempi brevi aderiscano anche Fratelli d’Italia e tutte le altre forze politiche che si contrappongono all’attuale amministrazione; le modalità e i tempi per lo svolgimento, saranno stabilite in un momento successivo.

Si preannuncia che, a breve, sarà convocata un’assemblea degli iscritti e simpatizzanti di Forza Italia e di quanti intendano partecipare per mettere in campo idee e progetti per il rilancio della città.

Infine, si ribadisce, che Forza Italia nella sua interezza RIVENDICA PIENA AUTONOMIA E LIBERTA’ nella scelta di coloro che dovranno rappresentare degnamente il territorio.

Il Coordinamento Cittadino di Forza Italia