Castel San Giorgio. In fiamme capannoni e veicoli di un’azienda di trasporti, si indaga

Il rogo è divampato in un'area di circa 2mila metri quadrati, ingenti i danni alle strutture, non si esclude la pista dolosa

Paura nella notte di ieri a Castel San Giorgio, dove è divampato uno spaventoso rogo. Le fiamme hanno distrutto le strutture di un’azienda.

Il rogo

A prendere fuoco un capannone e diversi veicoli di una ditta di trasporti, per cause ancora non chiare. Sul posto sono intervenute delle squadre dei vigili del fuoco di Salerno e Avellino, al lavoro per domare le fiamme.

I danni

Distrutti completamente due autocarri. Sul posto numerose autobotti dei caschi rossi e i carabinieri, per mettere in sicurezza l’area e procedere ai rilievi.

In corso la bonifica dell’area. Non si registrano feriti, ingenti i danni alle strutture, l’area interessata è di circa 2mila metri quadrati. Sull’accaduto indagano i carabinieri. Non si esclude la pista dolosa.