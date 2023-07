In “trasferta” a Salerno per rubare una Smart, arrestato 40enne di Nocera Inferiore

Tenta di rubare una Smart parcheggiata nei pressi del porticciolo di Pastena, sul Lungomare Colombo dandosi alla fuga, ma il tempestivo intervento della Polizia ha permesso di acciuffare il ladro.

Arrestato

A finire in manette un 40enne di Nocera Inferiore. Il fatto è accaduto domenica pomeriggio. In meno di 20 minuti il ladro in trasferta è stato rintracciato dagli agenti delle Volanti in via Torrione dove è stato arrestato.

L’uomo era giunto da Nocera Inferiore a Salerno con l’intendo di rubare una Smart parcheggiata su lungomare Cristoforo Colombo, a pochi passi dal porticciolo di Pastena, in pieno pomeriggio.

Beccato sul fatto

Il proprietario dell’auto, di ritorno dalla spiaggia, ha beccato il ladro proprio mentre rompeva il finestrino e ha cercato di fermarlo.

Il 40enne, ha subito tentato la fuga ma il proprietario della Smart ha immediatamente chiamato il 112, permettendo ai poliziotti di rintracciare ed arrestare poco dopo, in via Torrione il ladro già noto alla giustizia per reati specifici.