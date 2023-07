Pagani. “Parco Arancio” vendita definitiva di 16 appartamenti

Pagani. “Parco Arancio”, al via l’iter per la vendita definitiva di 16 appartamenti in via Filettine da parte dell’Organo Straordinario di Liquidazione

“Parco Arancio”, al via l’iter per la vendita definitiva di 16 appartamenti in via Filettine da parte dell’Organo Straordinario di Liquidazione. L’obiettivo è recuperare somme necessarie per colmare i debiti legati al dissesto economico dell’Ente. E così, dopo circa quattro anni di prese di posizione e polemiche, gli immobili di “Parco Arancio” sono sempre più vicini alla cessione definitiva ai privati interessati, dopo la pubblicazione all’albo pretorio del Comune da parte della Commissione Straordinaria dell’avviso pubblico per la cessione degli appartamenti di proprietà comunale.

“Parco Arancio” è finito più volte agli onori della cronaca per i più disparati motivi, a partire dalle condizioni difficili della zona e degli stessi edifici, con degrado dovuto a vegetazione infestante e immondizia e qualche problema di natura strutturale che ha messo in pericolo anche intere famiglie. Questioni sulle quali in questi anni l’amministrazione attuale retta dal sindaco Lello De Prisco si è fortemente impegnata attraverso piani di riqualificazione straordinaria, voluti anche per mantenere il valore di una zona residenziale che con la sua realizzazione voleva diventare un fiore all’occhiello della città.

Il via libera

La Commissione, rappresentata da Rosaria Maria Falasca, Donato Giudice e Alfonsina Rago ha provveduto nelle ultime ore ad approvare i documenti dell’avviso pubblico necessari sia per gli appartamenti di “Parco Arancio” che per altri due immobili siti in via Mangioni, con un termine di raccolta per le domande che terminerà il prossimo 31 agosto. Poco più di un mese, salvo proroghe, per presentare le offerte dei privati che dovranno, oltre a rispettare una serie di caratteristiche richieste dal bando, depositare negli uffici anche due buste singole. La prima conterrà la documentazione necessaria per l’ammissione alla gara d’appalto, mentre la seconda busta sarà quella nella quale andrà racchiusa l’offerta economica formulata, che dovrà indicare l’aumento percentuale sul prezzo a base di vendita fissato.

Pepe: “Un’opportunità”

Le cifre economiche sono il tasto che più interessa palazzo San Carlo e in particolare l’assessore delegato al Patrimonio Augusto Pepe, pronto nei prossimi giorni a raccogliere maggiori informazioni sullo sviluppo di un iter appena iniziato. “Siamo contenti di aver letto sull’albo pretorio questi passi in avanti fondamentali da parte della Commissione Straordinaria di Liquidazione, ma non abbiamo ancora la pubblicazione del bando di vendita vero e proprio che seguirà queste comunicazioni. Chiederò delucidazioni in questo senso, forti del lavoro che come amministrazione abbiamo compiuto in questi anni per non svalutare un bene strategico comunale. Come siamo intervenuti più volte con interventi di natura straordinaria a seguito delle necessità della cittadinanza locale, l’area è in crescita e può rappresentare un’opportunità” dice Pepe.

Alfonso Romano