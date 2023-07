Sarno. L’ex ospedale “Villa Malta” diventerà una casa di comunità

Diventerà “Casa di comunità” la storica struttura dell’ex ospedale “Villa Malta” di Episcopio. La struttura, diventata un emblema, fu colpita dalla frana del maggio 1998, uccidendo 18 persone, per lo più medici e operatori sanitari, rimasti al lavoro per soccorrere i primi feriti di quell’evento tragico che causò 137 vittime.

Oggi a 25 anni dalla tragedia, lo stabile che fu struttura ospedaliera, grazie ai fondi del Pnrr, è destinato a diventare una struttura sanitaria polivalente che accoglierà un’area per i prelievi e le vaccinazioni, per le cure primarie e la continuità assistenziale, ambulatori specialistici, attività consultoriali, l’area servizi sociali del Comune e altri servizi da definire.

Viscardi: “un punto di riferimento”

“Questo finanziamento potrebbe far diventare l’ex ospedale non solo un polo sanitario di riferimento per il comprensorio, ma riporterebbe in vita una struttura che ha un valore particolarmente simbolico per l’intera comunità” dice l’assessore Eutilia Viscardi sulle colonne del quotidiano “La Città”.

RED