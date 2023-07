Tragedia sfiorata a Cava de’ Tirreni. Crolla solaio di un’abitazione, ragazza ferita

Per la 22enne, viva per miracolo dopo essere stata colpita da parte del solaio staccatosi, un referto di trauma cranico e lesioni in varie parti del corpo

Poteva avere un epilogo ben più grave l’incidente verificatosi a Cava De’ Tirreni, dove nella giornata di sabato scorso, si è sfiorata la tragedia in un appartamento di una villa di via Carleo, strada tra via Caliri e via Rotolo Crolla.

La dinamica

La figlia 22enne della famiglia che vi risiede con contratto di locazione è viva per miracolo dopo essere stata colpita da parte del solaio staccatosi mentre girava per casa. Un importante quantitativo di solaio, come riportato da La Città, è venuto giù dal soffitto dell’abitazione, che necessita di lavori di messa in sicurezza e che, addirittura, i vigili del fuoco, intervenuti dopo il crollo, hanno dichiarato inagibile.

La corsa in ospedale

Un grosso boato, il crollo addosso alla donna e la corsa in ospedale. Al pronto soccorso del Santa Maria Incoronata dell’Olmo, i sanitari hanno prestato le cure del caso alla ragazza che si è ritrovata con un referto di trauma cranico e lesioni in varie parti del corpo. La giovane ha subito anche un forte choc psicologico.