Costiera amalfitana. Mare forza 3, quindici persone salvate dalla Guardia Costiera

Quindici persone, tra cui cinque minorenni, sono state salvate ieri dalla Guardia Costiera di Salerno in cinque diverse operazioni di soccorso dovute all’improvviso peggioramento delle condizioni meteo che hanno creato difficoltà non solo ai diportisti ma anche a chi lavora in mare tutti i giorni.

Le segnalazioni di pericolo

A partire dal pomeriggio di ieri, infatti, a causa dell’aumento del vento di scirocco accompagnato da un mare forza 3, con onde di oltre un metro e mezzo, sono giunte diverse segnalazioni di pericolo al numero di emergenza 1530.

Ad Amalfi

La situazione più complessa, quella di una unità per il trasporto passeggeri che, ad Amalfi, a causa di un’onda improvvisa, è stata spinta in spiaggia dove si è arenata. Dopo i primi attimi di concitazione, tutti i passeggeri sono stati fatti scendere e nessuno ha avuto necessità di cure mediche. Il piccolo traghetto è stato recuperato, senza danni per l’ambiente.

A Positano

A Positano, un uomo che si era tuffato per recuperare oggetti di lavoro non è riuscito a rientrare per le onde ed è stato recuperato da una unità da diporto dirottata in zona e coordinata dalla Sala operativa della Guardia costiera.

Vietri e Maiori

Sempre la Capitaneria di porto di Salerno ha gestito il soccorso di una decina di bagnanti rimasti bloccati sulle spiagge di Fuenti, Marina d’Albori e Cavallo Morto, a causa della mareggiata che non consentiva il recupero dal mare.

Infine, è stato rinvenuto un gozzo semisommerso alla deriva, ma le ricerche di eventuali dispersi hanno dato esito negativo: l’ipotesi è che fosse ormeggiato ed è stato trascinato al largo dalla forza del mare.