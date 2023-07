Pagani. Tappa del Coordinamento provinciale dei Forum di Salerno il 29 luglio

La città dell'Agro è stata individuata per una delle 3 tappe preliminari all'evento, in tematica delle politiche giovanili, più grande della provincia di Salerno: il Forum-Day che quest'anno si svolgerà a Battipaglia.

Il 29 Luglio 2023, il Coordinamento provinciale dei Forum di Salerno fa tappa a Pagani.

Le dichiarazioni del coordinatore Nello Palumbo

“Siamo orgogliosi e soddisfatti dell’opportunità che è stata offerta al nostro Forum ed alla nostra città. Ringrazio il Coordinamento provinciale nella figura di Rosario Madaio e la nostra area di appartenenza. A Pagani, già nel 2018, quando ero presidente dell’Associazione Koru, abbiamo avuto l’onore di ospitare il Forum Day. A distanza di 5 anni abbiamo bissato l’appuntamento seppur questa volta sia una tappa preliminare. Sintomo che con il lavoro di sinergia e collaborazione, che abbiamo sempre messo in campo in città e non viene riconosciuto”

Le parole del consigliere del coordinamento provinciale e di Pagani Antonio Cesarano

” Sono estremamente felice di aver avuto l’onore di ospitare questa tappa a Pagani. Sono consigliere provinciale per il terzo mandato consecutivo ed ho visto l’evoluzione di questo grande evento passo dopo passo. Viverlo nuovamente nella mia città mi rende davvero orgoglioso del percorso fatto in questi anni in città ed in provincia.”