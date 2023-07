Nocera Superiore. Lancia l’immondizia dall’auto, incastrato dalle telecamere

Per l’autore del vile gesto, un uomo di 44 anni residente a Nocera Superiore, è scattata la sanzione per abbandono di rifiuti alla guida di un veicolo in movimento

Per l’autore del vile gesto – un uomo di 44 anni residente a Nocera Superiore, è scattata la sanzione per abbandono di rifiuti alla guida di un veicolo in movimento.

Lo sdegno del sindaco

«Gesto inqualificabile di un cittadino che rientra in quella sparuta minoranza ancora non allineata alle regole del vivere civile in comunità – dichiara il Sindaco Giovanni Maria Cuofano – continuiamo in questa battaglia culturale che stiamo portando avanti da tempo per assicurare il rispetto del decoro, degli spazi pubblici e delle norme che disciplinano la vita di comunità. Chi sbaglia, com’è accaduto per l’autore di questo atto, sarà individuato anche grazie all’ausilio dei dispositivi tecnologici e sanzionato».

L’occhio elettronico

Proprio sul fronte della videosorveglianza urbana, è previsto un incremento degli occhi elettronici sul territorio grazie ad un finanziamento da 150mila euro e l’installazione di 21 nuovi dispositivi.

Il lanciatore di sacchetto

Nel caso del lanciatore d’immondizia, le immagini riprese dalle telecamere in una traversa di via S.Maria Maggiore in direzione via Pittoni, esaminate dal Comandante della Polizia Paolo Prudente, sono state decisive per la sua individuazione attraverso il numero di targa dell’auto: una Fiat 600 di colore celeste.