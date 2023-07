Nel Napoletano dolore per la morte della cuoca 50enne

Muore sul posto di lavoro dopo avere accusato un malore. La morte ha falciato sul posto di lavoro Antonella Caponetto 50enne che lunedì scorso ha accusato un malore mentre stava lavorando come cuoca in un bar a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. Immediati sono scattati i soccorsi, ma i medici del 118 non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. La donna era originaria di Casoria.

Il cordoglio

La notizia si è subito diffusa in città e sul web. Tanti i messaggi per lei soprattutto da Casoria dove è nata e cresciuta. La sua famiglia, infatti, è molto nota in città. Tra l’altro, Antonella era la sorella del parroco della chiesa di San Giovanni Battista a Casavatore, don Carmine Caponetto.

Proprio don Carmine ha voluto ringraziare tutti per la vicinanza: “Desidero, anche a nome della mia famiglia, rivolgere a tutti un pensiero di gratitudine per la preghiera, l’affetto, la vicinanza e la partecipazione al nostro grande dolore. “Chi crede, non è mai solo – non lo è nella vita e neanche nella morte” (Benedetto XVI). Il vostro affetto ha confermato questa verità. Grazie a tutti. Lunedì 31, offriremo la nostra preghiera di suffragio per Antonella, nella celebrazione eucaristica, delle ore 19.30, presso la parrocchia di San Giovanni Battista in Casavatore”. la notizia è stata riporta da NapoliToday.