Salerno. Al “Premio Charlot” rivive Lucio Dalla con le opere di Fernando Alfonso Mangone

LUCIO DALLA RIVIVRA’ SUL PALCO DEL PREMIO CHARLOT GRAZIE AL MAESTRO FERNANDO ALFONSO MANGONE

L’artista Fernando Mangone: “Omaggerò un genio universale, artista indimenticabile e poeta della musica italiana”

Dopo la serata di ieri che ha visto il Maestro Mangone esibirsi con una maestria pittorica unica, creando ritratti dipinti dal vivo che ritraevano due icone indimenticabili del panorama artistico internazionale: il leggendario attore e regista Charlie Chaplin e il celebre cantautore italiano Lucio Battisti. È con grande emozione che annunciamo la partecipazione del talentuoso artista Fernando Mangone al 35° Premio Charlot, un prestigioso evento artistico creato e organizzato dal rinomato patron Claudio Tortora.

La serata si prospetta come un’occasione imperdibile dedicata all’arte, arricchita da un’esperienza unica e coinvolgente, in cui il Maestro Mangone incanterà il pubblico con la sua straordinaria abilità nel creare ritratti dipinti dal vivo, omaggiando l’indimenticabile Lucio Dalla. “Gli anni passano senza la sua voce, ma restano quelle emozioni con cui ha saputo toccare le anime dei tanti fan che con le sue canzoni, vere e proprie opere d’arte, sono cresciuti” ha dichiarato il Maestro Mangone in vista dell’evento.

Il Premio Charlot è da sempre sinonimo di eccellenza artistica, e la presenza del Maestro Mangone lo eleva ulteriormente a un livello di spettacolo raffinato e magico. Fernando Mangone è universalmente riconosciuto come uno dei più quotati artisti contemporanei, e la sua arte ha lasciato un segno indelebile nelle più prestigiose gallerie e collezioni di tutto il mondo.

L’eccezionale talento del Maestro Mangone sarà esaltato dalla curatela artistica di Antonio Perotti, rinomato designer che collabora con l’artista per creare una performance unica nel suo genere. Durante la serata, Mangone darà vita a ritratti dipinti in diretta, trasformando il palco del Premio Charlot in un vero e proprio atelier d’arte. I presenti avranno il privilegio di assistere alla nascita di capolavori unici, ispirati al grande Lucio Dalla, e potranno vivere un’esperienza indimenticabile immersi nella magia e nell’energia dell’arte.

L’omaggio a Lucio Dalla, celebre cantautore e interprete indimenticabile, aggiunge una nota di commovente nostalgia alla serata. Il Maestro Mangone, con la sua maestria pittorica, rende omaggio a un artista che ha segnato la storia della musica italiana e ha emozionato milioni di persone in tutto il mondo.

Fernando Mangone è un artista poliedrico che unisce la passione per l’arte figurativa all’innovazione tecnologica, creando opere straordinarie che fanno vibrare l’animo di chi le osserva. La sua partecipazione al 35° Premio Charlot promette di essere un momento di ispirazione e di grande bellezza estetica.

La serata si preannuncia indimenticabile, e l’arte di Mangone, unita all’atmosfera magica del Premio Charlot, lascerà un segno indelebile nei cuori e nelle menti di tutti i presenti. E di tutti coloro che hanno amato e pianto leggendo quei testi colmi di significato. “La morte è solo l’inizio del secondo tempo”, ripeteva spesso, ma per l’Italia che non si rassegna ancora alla sua scomparsa quel secondo tempo non è ancora cominciato -conclude Mangone-.