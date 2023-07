Scafati. Farmacie comunali, cambio di programma

Storico cambio di programma per il futuro della cinque farmacie di proprietà del Comune di Scafati. Dopo anni di contenziosi legati alle conseguenze del recesso del rapporto con il Consorzio farmaceutico intercomunale l’amministrazione comunale del sindaco Pasquale Aliberti vuole ratificare un nuovo rapporto tra le parti.

La storia pregressa

Nel 2019, la giunta comunale del sindaco Cristoforo Salvati confermò la decisione della precedente commissione straordinaria di procedere all’alienazione dei beni per permettere di guadagnare oltre cinque milioni di euro. Soldi mai incassati perché il bando, pur quando partito nel 2022, non è riuscito a produrre risultati evidenti, aprendo una forte diatriba con il Consorzio. Nonostante il recesso della convenzione tra le parti, questo ha creato un buco economico per il Cfi in termini di ristori che è diventata già una questione giudiziaria al Tar.

L’eredità per Aliberti

Aliberti ha ereditato quindi al suo insediamento una bella sfida, ma sin da subito ha predicato attenzione sul tema spiegando la volontà di riqualificare le farmacie comunali per recuperare un valore economico perso negli anni. Nelle ultime ore il primo cittadino ha avuto modo di sedersi a un tavolo con i rappresentanti del Consorzio delle farmacie e il presidente della Provincia, Franco Alfieri , spiegando così la sua manovra anti- vendita.

I guadagni

“Dalla gestione in convenzione delle farmacie, riteniamo di poter ottenere un guadagno non inferiore ai cinque milioni di euro, cosa che ci metterà nella condizione di uscire dal piano di riequilibrio non nel 2026 come era stato previsto dalla commissione e dall’ex sindaco ma addirittura nel 2024. Questo conferma che i conti pubblici del Comune non erano così drammatici come si raccontava, anzi assolutamente non lo erano. Ora abbiamo salvaguardato i posti di lavoro e ripristinato il servizio h-24. In passato è stato gettato solo fango sulla mia amministrazione comunale” chiarisce Aliberti.

Alfonso Romano