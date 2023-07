Giunta regionale Campania. D’Amato nominato Direttore Generale AOU di Salerno

La Giunta Regionale della Campania nella seduta di ieri 27 luglio alle 15.00 aveva all’ordine del giorno su proposta del Presidente Vincenzo De Luca le nomine dei direttori generali dell’AOU San Giovanni di Dio e Rugi d’Aragona di Salerno e dell’AORN Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.

La Giunta ha deliberato di confermare alla guida delle due importanti aziende i precedenti direttori generali, rispettivamente D’Amato Vincenzo e Gaetano Gubitosa.

Sulla riconferma della nomina al manager D’Amato tutto lo staff della CISL FP di Salerno – I Segretari della CISL FP di Salerno Miro Amatruda e Alfonso Della Porta e il Capo Dipartimento della Sanità Pubblica e Privata Pietro Antonacchio – esprimono il plauso alla Giunta Regionale per tale decisione poiché dà un senso compiuto al valore del lavoro svolto dall’attuale direzione strategica dell’AOU d Salerno finora e la proietta in continuità per dare una spinta positiva all’azione di riorganizzazione e di riprogrammazione dell’azienda sanitaria salernitana. Infatti sottolineano i dirigenti della CISL FP di Salerno non ricordiamo a nostra memoria che nessun manager nella Regione Campania sia mai stato riconfermato alla guida della stessa azienda sanitaria per due mandati. Sicuramente non mai è capitato sia alla ASL che all’AOU Salerno. Anzi i direttori generali nelle aziende salernitane si sono succeduti rapidamente e spesso non a scadenze di mandato, invalidando concretamente tutti i processi di rinnovamento organizzativo e di ottimizzazione dei servizi rendendo difficili e non addirittura impossibili. Ci auguriamo che si possa anche riconfermare tutto lo staff che l’ha sostenuto durante tutto il suo lavoro poiché sia i direttori amministrativo e sanitario – Memoli Fernando e Anna Borrelli – hanno contribuito a favorire e sostenere i processi di rinnovamento dei servizi di esemplificazione delle procedure burocratiche ed amministrative, coadiuvati dall’esperienza e competenza dell’attuale direttore del servizio personale – Caterina Palumbo.

Miro Amatruda – Pietro Antonacchio – Alfonso Della Porta