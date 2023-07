Quando i cinema si tinsero di Rosa

Il fortunato film che porta sul grande schermo la mitica Barbie un’imbottitura di marketing che ci fa chiedere quale sia il segreto di cinema stracolmi a luglio.

Dilaga l’epidemia rosa nei cinema italiani, con Barbie di Greta Gerwig e due protagonisti dai nomi altisonanti nel mondo del cinema hollywoodiano: Margot Robbie e Ryan Gosling. In soli 5 giorni il film scavalca e prevale su qualunque classifica al botteghino, incassando l’esorbitante cifra di 9,2 milioni di euro. Si tratta del maggiore incasso cinematografico nel mese di luglio; già si parla di record, basti pensare che il box office italiano di quest’ultimo fine settimana è schizzato del +192% rispetto al weekend precedente.

Senza soffermarci tanto sui numeri, che erano più che prevedibili grazie alle roboanti campagne di marketing che da mesi hanno riportato in auge la bambola più famosa di sempre. Perché è vero, nonostante si tratti del giocattolo più riconoscibile di tutti i tempi, l’icona bionda dal mondo rosa iniziava a non destare più l’interesse del passato nelle giovani e giovanissime di tutto il mondo, e a dare serie preoccupazioni alla Mattel.

Di qui la decisione della multinazionale di mettere nelle mani del cinema il destino della bionda più conosciuta del mondo. Il risultato è ciò che stiamo vivendo in questi giorni. Il budget del film da 145 milioni di dollari verrà presto recuperato, dato che, in base alle stime del primo weekend di programmazione, potrebbe incassarne ben 500. Le azioni della Mattel sono salite del 16% in un mese.

Cosa c’è quindi che non va? Poco o nulla, dato che i gestori italiani sono molto felici, se non fosse che tutto accade in coincidenza con un provvedimento per dare continuità alla sala cinematografica che storicamente in estate ha sempre subito una notevole flessione. L’iniziativa, dal nome “Cinema Revolution,” permette di vedere film italiani ed europei a €3,50 nelle sale aderenti fino al 21 settembre. L’iniziativa, lanciata da ANICA e ANEC, sperava in un rilancio estivo dei titoli nostrani e magari per dare una sferzata alle abitudini di noi italiani, che d’estate guardiamo i film solo nelle arene estive, nonostante il caldo che negli ultimi anni si è fatto serio, e anche nonostante le zanzare.

L’idea non era malsana, ma i numeri hanno dato poco respiro soprattutto ai titoli italiani in uscita. Stavamo per dare la colpa alle nostre abitudini troppo radicate che ci tengono lontani dalle fresche sale climatizzate al chiuso, quando è bastato qualche mese di robusto marketing per ribaltare tutto e rendere Barbie il record d’incasso all’uscita del 2023.

Senza soffermarci troppo sul film, che da quanto ho capito ha diviso pubblici, generazioni e critici, non dimentichiamo che si tratta di un film aziendalista, nonostante si sia cercato in tutti i modi di farlo passare per un concentrato di inno all’emancipazione, all’uguaglianza e tanti altri nobili ideali. Proviamo per un attimo ad immaginare noi italiani su quale personaggio per bambini nostrano potremmo sfruttare per crearne un colossale successo. Non avendone nessuno legato all’industria di giocattoli, potremmo rendere cinematografico il personaggio di Calimero, lo sfortunato pulcino nero con mezzo guscio d’uovo sulla testa, venuto fuori dai caroselli degli anni ’60/’70 per pubblicizzare un detersivo, ma si tratterebbe di un cartone, o comunque qualcosa da destinare solo al pubblico dei più piccoli. Resta davvero molto poco prima di dirigerci verso di lui, il nostro amato e super sfruttato Pinocchio. Il giocattolo e la fiaba per eccellenza. Per anni raccontato in tutte le salse e tutti i toni, da quelli comici ai più drammatici, eppure sempre con una fedeltà alla storia e all’epilogo scritto da Collodi che lo ha reso quasi noioso. Nulla da obiettare ovviamente, ma se qualcuno avesse stravolto le vicende di Pinocchio, cosa sarebbe successo? Se Pinocchio invece di voler essere un bambino come gli altri avesse puntato i piedi per restare un burattino ed essere accettato come tale? Avremmo urlato al politically correct anche in quel caso? Chissà, magari avrebbe lottato contro il mondo per l’abolizione della caccia alla balena.

Non dico un’assurdità perché il Pinocchio del messicano Guillermo del Toro è un film in stop-motion che rivisita la vicenda in maniera intelligente, spostando la vicenda in periodo fascista e Pinocchio lotta contro la guerra e rifiuta l’arruolamento per chi lo vuole combattente.

Nel frattempo, però, mentre il fortunato film Mattel continua a macinare milioni, senza voler spoilerare molto, troviamo nelle ambizioni di una Barbie che non è più solo casa, camper e boutique, un desiderio che la avvicina molto di più al nostro tradizionale Pinocchio: quello di essere umana.

I cinema tinti di rosa o di altri colori sono belli pieni, in ogni caso. Quindi ode alla Mattel e a Barbie che hanno riportato il sorriso sui volti di molti dei nostri gestori dei cinema.

Ciro Formisano