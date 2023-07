Scafati. Fiorina Longobardi eletta alla presidenza dell’assise. Voto bipartisan.

Fiorina Longobardi è il nuovo presidente del Consiglio comunale . La nomina è arrivata nella serata di ieri: alla terza votazione l’opposizione ratifica il voto all’unanimità. Prima eletta durante la scorsa tornata elettorale di maggio, la dottoressa Longobardi conferma così il suo ruolo cruciale dopo aver ricoperto l’incarico di guida dell’assise cittadina durante le prime sedute nella veste di facente funzione.

Nonostante l’assenza dei consiglieri comunali Raffaele Ciliberto per la maggioranza e Cristoforo Salvati per la minoranza, Longobardi riesce comunque a superare il muro della maggioranza semplice grazie a un importante aiuto dell’opposizione, che ha deciso di supportarla per la sua prova di mediazione dimostrata in questi primi appuntamenti consiliari.

Aliberti

“Non sapevo dell’aggiunta dell’ordine del giorno, sono stato avvisato dai consiglieri di maggioranza che hanno preso la decisione per andare incontro alle necessità dell’opposizione. La Longobardi in questi giorni ha dimostrato di avere caratteristiche importanti di mediazione, spero e credo che ci sarà una votazione ampia” dice il sindaco Pasquale Aliberti a margine dell’assise.

No all’opzione Di Massa

La nomina, per quanto attesa, non è stata per nulla scontata dopo le settimane di riflessione della stessa maggioranza su possibili alternative. Come il capogruppo consiliare di Forza Italia Alfonso Di Massa, il quale si è però defilato dopo la convocazione lampo dell’ordine del giorno. L’argomento della nomina del presidente, infatti, è arrivato in consiglio comunale a sorpresa, proposto proprio della minoranza. Il caso è nato negli ultimi giorni nel momento in cui l’amministrazione e la presidente del consiglio comunale Longobardi avevano provveduto ad aggiungere diversi punti all’ordine del giorno riguardanti numerosi regolamenti, dalla gestione degli impianti sportivi al mercatino dell’usato. Una mole di lavoro immensa che ha trovato il parere negativo dell’opposizione, che ha minacciato di disertare l’aula con tanto di segnalazione al Prefetto per la mancanza di tempo a disposizione per lo studio degli argomenti.

L’apertura

La maggioranza ha così aperto all’interlocuzione, convocando nella mattinata di ieri una conferenza dei capigruppo sulla questione e accordando il ritiro di quasi tutti i regolamenti tranne quello concordato sul tema definizione agevolata degli accertamenti esecutivi, aggiungendo infine la terza votazione la presidenza dell’assise.

Regolamento tributario

Il nuovo regolamento tributario è stato del resto approvato in assise attraverso sette emendamenti. “Questa è la riprova del fatto che quando si lavora con spirito collettivo si trovano punti d’incontro”, ha commentato dai banchi dell’opposizione Francesco Carotenuto.

Alfonso Romano