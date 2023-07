Edda Cioffi.Il complesso di Caino in psicologia

Quando nasce il secondo figlio si attiva un turbinio di emozioni. La psicoterapia sistemica insegna che ogni cambiamento implica distruzione oppure nel migliore dei casi il riassetto di un sistema. In special modo se si parla di famiglia.

Si parla sempre di più ma forse non abbastanza del “Complesso di Caino” per richiamare quell’insieme di sentimenti, spesso ambivalenti e contraddittori, che il primogenito vive quando si trova a fare i conti con l’arrivo del fratellino.

Qui non voglio darvi consigli ma correttivi che possano essere utili a voi e a me. Partiamo dal presupposto che non è vero che per il primo figlio non cambia nulla poiché per lui in realtà cambia tutto. Non è più il solo destinatario delle tue attenzioni e del tuo tempo. Bisogna coinvolgerlo nella gestione del piccolo nato facendo attenzione a non attribuirgli il ruolo del grande poiché due, tre, quattro, cinque anni non si è grandi!

Non bisogna dimenticare di coinvolgere il proprio partner poiché non si può fronteggiare tutto da sola, quindi, parlane con lui e valutate come ottenere aiuto.Fondamentale è accettare supporti di rete, selezionando i migliori alleati che non ci facciano sentire sole. Accettazione e consapevolezza sono parole fondamentali.

La caratteristica principale del complesso di Caino è l’eccessiva gelosia concentrata sul fratello con cui si è in competizione o in rivalità indipendentemente dalla loro età.

Il complesso di Caino non è sempre associato alla fase dell’infanzia, non è da escludere l’adolescenza. In questi casi i conflitti tra fratelli e sorelle possono derivare da questioni diverse come il profitto a scuola o interessi altri.

È importante quindi non minimizzare e comprendere il momento di sofferenza del primogenito cercando di accogliere le sue angosce e sostenerlo nella difficile costruzione del suo Io….con amore e buon senso.

Edda Cioffi