Equipaggio ambulanza minacciato durante soccorso

Equipaggio ambulanza aggredito durante soccorso. A darne notizia l’associazione ‘Nessuno tocchi Ippocrate’ che segnala una nuova aggressione ai danni del personale sanitario nel Napoletano. Sono già 39 le aggressioni subite dal personale delle ambulanze nella prima parte 2023 nel territorio dell’ASL Napoli 1, in aggiunta alle 20 riscontrate nel territorio dell’ASL Napoli 2, per un totale di 59 da inizio anno.

Le aggressioni

Vittima dell’ennesima aggressione l’equipaggio di un’ambulanza di tipo INDIA, allertata per portare soccorso a una persona in via Poggioreale, a Napoli. In pochi minuti il mezzo è giunto sul posto e, come spesso avviene, si è fermato davanti al civico segnalato.

La fuga preventiva

L’infermiere è sceso per verificare il nome della famiglia sul citofono ha dovuto ripiegare velocemente, poiché gli autoveicoli dietro l’ambulanza hanno iniziato a suonare ripetutamente il clacson con gli insulti e le minacce ai soccorritori da parte degli occupanti. Questi ultimi, umiliati e impauriti, si sono allora allontanati.

In conclusione: l’intervento non è stato effettuato perché il luogo non risultava sicuro. ‘Nessuno tocchi Ippocrate’ precisa che non si trattava di un codice di massima gravità, ma anche che lo spazio per transitare accanto al mezzo c’era. La stessa associazione, comunque, ricorda che un’ambulanza in emergenza, se il caso lo prevede, può bloccare la circolazione stradale/autostradale.

Michelangelo Apuzzo