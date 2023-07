Pagani. Svolta al Mercato ortofrutticolo: nuova convenzione

Svolta per il Mercato Ortofrutticolo di Pagani – Nocera, dal Cogmo (Consorzio operatori grossisti mercato ortofrutticoli) arriva l’impulso per la scrittura di una nuova convenzione.

Via libera alla nuova ratifica per le amministrazioni comunali di Nocera Inferiore, Corbara e Pagani, mentre per l’organo straordinario di liquidazione è prevista un’accelerata cruciale per la costruzione di un piano di recupero ad hoc.

Incontro tra le parti

Giovedì scorso, le parti pubbliche rappresentate dai sindaci di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, e di Pagani, Lello De Prisco, il liquidatore Mirko Apa, il direttore del mercato Martino Scoletti e una delegazione del Cogmo, che vede Salvatore Nasti presidente, hanno avuto modo di definire il nuovo piano di riqualificazione per il centro economico di via Mangioni.

Dal 2016, ormai, si avvicendano questioni tra il politico e il giudiziario, visto il passaggio del bene dalla Regione Campania alle tre amministrazioni comunali dell’Agro senza la sottoscrizione di una nuova convenzioni tra le parti. Un problema ingigantito successivamente dall’arrivo della fase di liquidazione. L’incontro, voluto fortemente dal Consorzio guidato da Nasti, ha provato così a definire una strategia che possa entro sei mesi far ripartire lo sviluppo delle attività, bloccate da manutenzione assente e vuoti gestionali. «Si sono fatti passi in avanti anche per quanto concerne la gestione futura. Ora, ai due Comuni il compito di predisporre una bozza di convenzione con il consorzio in liquidazione da portare nella prossima assemblea. Una nuova convenzione che sostituisca quella della Regione Campania, attualmente in vigore seppure scaduta da anni », hanno spiegato dal Consorzio.

