Scafati. Soldi per il Fondo Nappo. L’apertura di Aliberti

Soldi per il Fondo Nappo Prove di pace con Aliberti

Dopo le critiche a “Libera”, il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, visita il Fondo agricolo “Nicola Nappo” in occasione degli avanzamenti per il progetto di riqualificazione dal valore di 1 milione e mezzo di euro.

Il sindaco aveva attaccato gli attivisti per un presunto atteggiamento “proprietario” del bene confiscato al clan di Pasquale Galasso, ma l’obiettivo è ora dare la propria impronta al futuro rilancio dei dodici ettari di terreno in via Nuova San Marzano.

Aliberti in situ

Negli scorsi giorni, l’Ente di Palazzo Mayer, attraverso tecnici e politici, ha potuto registrare un avanzamento per la progettazione che permetterà la ristrutturazione delle casette presenti e non solo. Una notizia che Aliberti ha voluto comunicare in prima persona agli esponenti della cooperativa “Terra Viva”, che gestiscono il bene. L’ha fatto durante un sopralluogo, in compagnia per l’occasione del consigliere comunale di minoranza, Michelangelo Ambrunzo.

Un incontro proficuo, nel quale il primo cittadino ha potuto approfondire la propria conoscenza del bene confiscato e delle attività dei tanti giovani e meno giovani impegnati in attività agricole e sociali. Un momento, quindi, di distensione dopo parole anche polemiche durante le scorse settimane, anche in campagna elettorale. Al primo cittadino ha dato non poco fastidio l’atteggiamento di Cgil e “Libera” in occasione della marcia per la legalità organizzato a fine aprile – in piena campagna elettorale – dopo gli episodi di violenza registrati all’interno dei locali del fondo agricolo. Un evento che Aliberti aveva definito troppo «politicizzato », vista una serie di interventi sul palco finale che hanno ripreso il secondo mandato alibertiano, concluso anzitempo per lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche.

Lasciare il passato alle spalle

Un passato, quindi, da lasciare alle spalle per concludere la storia magari in modo diverso. Aliberti, nelle sue parole, fa intendere infatti la voglia personale di rappresentare un riferimento politico degli attivisti, rovesciando così i rapporti del caso. «È il segnale dello Stato che vince contro la camorra. Nella prospettiva immagino che il Fondo possa essere frequentato anche da altri cittadini scafatesi che potranno far richiesta di orti sociali ma anche da parte di giovani che vorranno svolgere attività sportive o socio – ricreative – ha detto – . Il mio impegno con l’associazione è quello di renderlo anche un luogo di incontro e di ritrovo per la Pasquetta, per il 25 aprile, per il 1 maggio e per altre festività. È giusto che noi tutti ci riappropriamo di spazi che lo Stato, con il sangue, di chi davvero ha creduto sempre nella giustizia, ha riconquistato per donarlo ai cittadini».

Alfonso Romano