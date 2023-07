Angri. Reddito di cittadinanza, la preoccupazione dell’Assessore alle Politiche Sociali

Reddito di cittadinanza. La preoccupazione dell’Assessore alle Politiche Sociali Maria D’Aniello.

A partire dal mese di agosto tante persone che percepivano il reddito di cittadinanza non ne avranno più il beneficio, per gli effetti dell’ultima legge di bilancio che ha ridotto per gli occupabili il beneficio a sette mensilità, in attesa delle nuove misure previste dal DL 48.2023.

Anche nel nostro paese ci sono percettori di reddito di cittadinanza che anche grazie ad esso hanno visto migliorare la loro vita economica e sociale. Io, in qualità di Assessore alle Politiche Sociali, sono molto preoccupata per quanto sta accadendo ai percettori e alle loro famiglie che, sia che abbiano un lavoro o che siano disoccupati, rimarranno senza sussidio, fondamentale per integrare il loro reddito basso.

Da parte nostra faremo il possibile con piena disponibilità e solidarietà per queste persone e saremo a disposizione con i nostri uffici dei servizi sociali per informazione e chiarimenti, e prese in carico se ci sono i presupposti: avere nel proprio nucleo familiare persone con disabilità, persone anziane o minori.

Al tempo stesso ci auguriamo un’attenzione particolare da parte del Governo Centrale, che dovrà riservare a questa problematica che interessa tutta Italia e soprattutto le persone fragili.

Già da domani martedì sarà attivo negli uffici dei servizi sociali il personale nelle figure delle assistenti sociali che daranno ascolto, supporto e spiegazioni a chi necessità di chiarimenti in merito.