Castellammare di Stabia. Incidente a Pozzano morto 42enne, travolta 16enne

Tragico impatto lungo la statale sorrentina, all’altezza di Pozzano al Km 12. Uno Scooter e un auto si scontrano, morto un 42enne, travolta e ferita anche una 16enne che stazionava in zona. È accaduto la scorsa notte, poco prima delle 3,00.

Cause in corso di accertamento

Per cause ancora in corso di accertamento un 42enne di Piano di Sorrento a bordo del proprio SH si è scontrato frontalmente contro una Renault Capture con a bordo una coppia di 19 e 18 anni che viaggiano sulla corsia opposta. L’impatto sarebbe stato fatale per il centauro che è morto sul colpo. I 2 ragazzi a bordo dell’auto sono rimasti illesi. Nella scontro mortale è rimasta coinvolta e ferita anche una 16enne. La giovane, secondo quanto riporta “Il Mattino” era a piedi in attesa di una consumazione nei pressi di un furgone che vende panini e bevande. La minorenne sarebbe stata colpita in pieno dal corpo in caduta del 42enne riportando una ferita alla testa.

La vittima

I carabinieri della stazione di Castellammare di Stabia, unitamente quelli della sezione radiomobile della compagnia stabiese, giunti sul posto hanno proceduto al sequestro dei veicoli mentre la salma del 42enne è stata messa a disposizione della Procura di Torre Annunziata, che ha aperto un’inchiesta e nei prossimi giorni dovrebbe disporne l’autopsia. La vittima era uno chef di un noto locale di piazza Tasso a Sorrento.

Michelangelo Apuzzo