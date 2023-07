Sarno. Guasto alla rete idrica, il sindaco Canfora fa chiarezza

I dipendenti della Gori hanno appurato un problema della rete dovuto ad una perdita di sedici litri al secondo nel serbatoio di Via Bracigliano, dovuto ad un guasto che non si riusciva ad individuare e che poi è stata rinvenuta in Via De Liguori

Il sindaco di Sarno in una nota fa chiarezza sul guasto alla rete idrica.

“Cari cittadini, vorrei fare chiarezza sulle cause che hanno determinato una interruzione della fornitura d’acqua nel centro storico della nostra città, causando tanti disagi alle famiglie, visto il caldo, e che ho seguito fin dal primo momento.

I dipendenti della Gori hanno appurato un problema della rete dovuto ad una perdita di sedici litri al secondo nel serbatoio di Via Bracigliano, dovuto ad un guasto che non si riusciva ad individuare e che poi è stata rinvenuta in Via De Liguori, con successiva riparazione.

Hanno lavorato ininterrottamente per diverse ore, senza sosta, per rinvenire la problematica, anche sotto il sole e di domenica.

Solo grazie ai lavori voluti dalla Gori in questi anni si è riusciti a rintracciare la perdita all’inizio di vicolo dei Giudei, in tempi passati non sarebbero bastate giornate per identificare le perdite.

Mi scuso in ogni caso per tutti i disagi, perché sono il Sindaco e mi assumo ogni responsabilità.

È anche mia intenzione inviare una nota ufficiale alla Gori s.p.a. che non ha previsto, in questa emergenza, un servizio alternativo di distribuzione con autobotti, stabilito solo per interventi programmati, e chiedero’, in un incontro con la direzione generale, la modifica di tale disposizione, con la previsione di autobotti anche in emergenza, soprattutto se di lunga durata, come in questo caso.

Sarà mia cura chiedere anche un risarcimento per il disagio causato, soprattutto alle attività commerciali.

Ricordo anche a me stesso che tutti i comuni hanno l’obbligo, ai sensi della l.r. 2 dicembre 2015, n. 15, di cedere la gestione dell’acqua all’ente d’ambito ed all’impresa individuata come gestore, come ribadito anche dal Tar di Salerno, per cui è mio compito dialogare ed interloquire o anche protestare con la Gori, dovendo far parte per legge di questo sistema.

Ed è quello che faccio ogni giorno, avendo ottenuto lavori al sistema fognario e ammodernamento della rete idrica.

Mi scuso ancora con i concittadini interessati da questa lunga mancanza d’acqua, cercherò di farvi risarcire. Sempre dalla vostra parte.